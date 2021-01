Filtran imágenes del rodaje de Spider-Man 3 que revelan en qué época está ambientada

Aunque los rumores son constantes, el último la presencia de Charlie Cox como Daredevil, pocos detalles hay confirmados sobre Spider-Man 3, cuya sinopsis se mantiene bajo secreto. A la espera de más pistas oficiales, unas nuevas imágenes filtradas del set de rodaje han revelado que la esperada tercera película de la saga protagonizada por Tom Holland estará ambientada en Navidad. #SpiderMan3

Así, en una de las imágenes publicadas en redes sociales desde la filmación, se puede ver una tienda de donuts con decoraciones navideñas.

También aparece Peter Parker (Tom Holland) caminando en un paisaje nevado, así como MJ (Zendaya) dentro del mencionado local. Estas secuencias parecen encajar con la fecha de estreno, fijada para el 17 de diciembre de 2021.

Jon Watts, director de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: lejos de casa, dirigirá también la tercera entrega. Completan el reparto Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Marisa Tomei (la tía May), Jacob Batalon (Ned Leeds) y Tony Revolori (Flash Thompson). También aparecerá Alfred Molina en el rol de Doctor Octopus, papel que ya encarnó en en Spider-Man 2. El filme también incluirá el regreso de Jamie Foxx como Electro, quien debutó en la segunda película encabezada por Andrew Garfield, abriendo así la puerta al Multiverso Marvel.

Además de los mencionados actores, algunos rumores apuntan a que Tobey Maguire, Emma Stone y el propio Andrew Garfield también estarían en negociaciones para participar en la película.

Por el momento, Marvel está volcado en el estreno de sus series para Disney+. Bruja Escarlata y Visión debutó en la plataforma el 15 de enero. Falcon y el Soldado de Invierno llegará al servicio de streaming en marzo. Además, está previsto que Marvel estrene otras tres películas en 2021: Viuda Negra, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Los Eternos.