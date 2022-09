Festival de cine Albacete (Abycine) reconocerá a Najwa Nimri y a Laia Costa

Las actrices Najwa Nimri y Laia Costa serán reconocidas en la inauguración del 24 Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine), que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, en los que serán visionadas 100 producciones en 91 sesiones.

En la gala de inauguración del 29 de septiembre se reconocerá a Najwa Nimri, que recibirá el Premio Especial Abycine, y a Laia Costa, a la que se entregará el Premio Trayectoria Joven del festival, que llega a su vigésimo cuarta edición con una programación "que reúne lo más destacado del último cine independiente español y numerosas actividades para el público y profesionales", ha destacado la organización del certamen.

Asimismo, la organización del festival ha señalado que este año viene cargado de novedades y cambios, como la fecha de celebración del certamen, que se adelanta prácticamente un mes con respecto a las ediciones precedentes.

Otra importante novedad es que este año el festival se organiza desde la Fundación Abycine-AB Audiovisual, un sello que se desarrollará de la mano del Ayuntamiento de Albacete y de la Diputación Provincial albaceteña, con el objetivo de promocionar rodajes, la formación de profesionales y desarrollar ampliamente el Mercado del Audiovisual Independiente 'Abycine Lanza', que se celebra en el marco del certamen.

PLATAFORMA DE REFERENCIA PARA EL AUDIOVISUAL INDEPENDIENTE

El director de Abycine, José Manuel Zamora, ha destacado que este año la programación del certamen cinematográfico se basa "en una selección de los títulos del talento emergente más innovador y potente, muchos de ellos albergados en ediciones anteriores de Abycine Lanza".

Según la organización, Abycine Lanza "se ha convertido en la plataforma de referencia del audiovisual independiente nacional y de desarrollo del talento español a lo largo de sus seis ediciones".

Y la séptima, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre, llega con nuevas alianzas y adhesiones, como el encuentro para laboratorios e incubadoras 'Pantalla Porvenir', que promueve el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), o 'Spanish Screenings', el punto de encuentro internacional para las nuevas creaciones audiovisuales españolas.

Más de 250 profesionales españoles y europeos pasarán por este punto de encuentro de la industria a lo largo de esta edición, durante la cual también se presentará 'Abycine Lanza on the road', un circuito que cuenta con el respaldo de una ayuda Next Generation adjudicada por el ICAA y que servirá para llevar algunos de los títulos que han pasado por Abycine Lanza a todo el territorio nacional.

ESTRUCTURA, APARTADOS Y SECCIONES DEL FESTIVAL

Más de 100 producciones y 91 sesiones serán visionadas este año durante el festival, al que van a asistir Aníbal Gómez, Nacho Vigalondo, Vicky Luengo, Diana Aller, Isaki Lacuesta, Jone Laspiur, Lois Patiño o Nerea Barros, entre muchos otros invitados.

En cuanto a los diferentes apartados, este año estará de nuevo la sección Abycine Indie, destinada a mostrar las obras de directores y directoras españoles que, según Zamora, "son una firme muestra y testimonio del fenómeno 'independiente' del cine joven del país que el festival reivindica", la sección Talentos Lanza, la sección Abycine Cortos, el ciclo Enfoques y el circuito Territorios.