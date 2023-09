“fenómeno anómalo no identificado”, en minúscula

Madrid, 19 sep (EFE). La expresión fenómeno anómalo no identificado se escribe con minúscula, mientras que la sigla FANI se escribe con mayúscula, según señala la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En las recientes noticias sobre la hipotética presencia en nuestro planeta de vida inteligente extraterrestre, se pueden encontrar frases como las siguientes: La NASA admite la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados, ¿Qué es un Fani y en qué se diferencia de un ovni? o Globos, FANIs y búsqueda de vida extraterrestre.

Se trata de una denominación descriptiva que alude a aquellos fenómenos avistados cuya naturaleza es desconocida y de los que aún no se ha encontrado una explicación, con independencia de su origen. Por ello, no resulta adecuado tratarla como si fuera un nombre propio, con mayúscula. Originalmente se llamaron fenómenos aéreos no identificados, pero más recientemente se está dando preferencia a la variante con anómalos para incluir también, por ejemplo, los sumergidos.

La sigla es FANI, íntegramente en mayúscula y con plural invariable en la forma escrita. No obstante, si llegara a lexicalizarse, como ha ocurrido con ovni, resultaría admisible fani, con el plural fanis. En cualquier caso, no es Fani, solo con la inicial mayúscula.

Ni la expresión ni la sigla necesitan cursiva ni comillas, dada la actual extensión de su uso. Por la misma razón, resulta desaconsejable la sigla inglesa UAP, igual que lo es UFO para ovni.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir La NASA admite la existencia de fenómenos anómalos no identificados, ¿Qué es un FANI y en qué se diferencia de un ovni? y Globos, FANI y búsqueda de vida extraterrestre.

