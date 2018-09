Federico Axat confirma con "Amnesia" por qué es un maestro del thriller

Pilar Martín.

¿Podemos fiarnos de la realidad? ¿Qué pasa cuando un pensamiento firme se desmonta y estalla en mil pedazos? Esto es lo que nos plantea "Amnesia", una pesadilla con marca propia de la casa Federico Axat quien, tras "La última salida", ha vuelto a conseguir un thriller sin fisuras.

Interesado por el funcionamiento de la mente y atraído por el maquiavélico juego de si fiarnos, o no, de la realidad, Axat (Buenos Aires, 1975) se ha desafiado así mismo, según reconoce a Efe, a lo largo de estas 455 páginas que salen a la venta hoy (editorial Destino) con una primera edición de 8.500 ejemplares.

"Lo que he querido hacer es realzar el carácter de los personajes, aunque soy consciente de que cuando uno explora los vínculos entre ellos corre el riesgo de perder el hilo de la novela", destaca este ingeniero civil de profesión que está a la espera de se lleve a la gran pantalla su anterior novela, cuyos derechos fueron comprados nada más salir a la venta por Hollywood.

Axat hace referencia a ese universo creado de sentimientos, porque en "Amnesia" la amistad, la lealtad y la confianza son las claves para que su protagonista, Johh Brenner, no caiga en la más absoluta locura ante el hecho que ya en la primera página hace que el libro se sitúe en el punto álgido.

¿Qué harías si al despertar de lo que crees que ha sido una resaca te encuentra un cadáver en tu salón y estás seguro de que no eres el asesino?

Una situación que Brenner irá desgranando junto a sus fieles amigos Maggie y Ross, y en la que la lucha contra los fantasmas familiares y resolver unos sueños recurrentes protagonizados por una chica serán también la clave para defenderse de ser incriminado de asesinato.

En esta ocasión, Axat vuelve a los Estados Unidos, un país fetiche en sus novelas y que le han convertido en una suerte de bicho raro en su país, ya que, según reconoce, no hay precedentes de ningún escritor de novela negra que sitúe sus tramas allí.

En concreto en "Amnesia" regresa a Carnival Falls, una cuidad ficticia cuyo plano también ha creado el autor, y que ya ha aparecido en otras novelas anteriores. Una localidad del noroeste de Estados Unidos donde aparecen también otros personajes o localizaciones que bien podrían dar a entender que estamos ante el nacimiento del "universo Axat".

Una consideración que le hace sentir cómodo y que comparte, al contrario de lo que le produce la palabra "saga": "como lector le tengo un poco de miedo a las sagas, aunque al mismo tiempo me gustan".

Según confiesa también el autor, "Amnesia" es un "homenaje" a su padre -quien falleció antes de que la novela se escribiera- y a la serie "Twin Peaks", ya que considera que, al igual que en su libro, "nada es lo que parece".

Y no lo es porque Axat maneja con agilidad los giros de trama imposibles y los finales con fuegos artificiales.

"No me imagino un thriller en el que el lector no tenga que volver hacia atrás de la trama. Es muy importante y por eso tengo un especial cuidado con los finales de mis libros", afirma este autor capaz de introducir elementos en las últimas páginas que no solo hacen recordar a anteriores personajes, sino que vaticinan al más puro estilo de las películas de Marvel por donde podrían ir los tiros de la siguiente novela.