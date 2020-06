Fallece el diseñador Milton Glaser, responsable del icónico logotipo 'I Love NY'

El diseñador Milton Glaser, responsable del logotipo I Love NY, uno de los emblemas de la metrópolis norteamericana, ha fallecido este viernes a los 91 años de edad, según ha confirmado su mujer, Shirley, al diario 'The New York Times'.

Glaser murió el mismo día de su cumpleaños en Manhattan, a consecuencia de un ictus que se sumó al grave daño que padecían sus riñones.

El diseñador, nacido en el Bronx en 1929 y cofundador del New York Magazine, pasa a la historia por su audaz logotipo, concebido como parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 para impulsar la imagen del estado cuando la delincuencia y los problemas presupuestarios dominaban los titulares.

