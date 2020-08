EXTREMADURA.-Pastora Soler inicia su gira 'Sentir' en el Stone&Music Festival de Mérida

Pastora Soler ha iniciado este pasado domingo su gira 'Sentir' en el Stone&Music Festival de Mérida, donde se mostró muy emocionada y agradeció a la organización del certamen el "esfuerzo" por llevarlo a cabo con todas las medidas de seguridad recomendadas.

"No quería pensar en cómo iba a ser este momento, no quería que se me hiciera bola, ya que es un concierto muy especial para nosotros porque, después de todo lo que ha pasado, se ha convertido en el primero de la gira y en un escenario tan especial todos estábamos deseando, con muchas ganas", ha asegurado.

Pastora Soler también se acordó del norte extremeño y de la localidad onubense de Almonaster la Real, que están viviendo, en estos momentos, uno de los peores incendios del verano.

Así, antes de iniciarse el show, la organización del festival también mandó fuerzas y ánimo a todos los afectados con una pancarta en la que se podía leer 'Stone&Music con La Vera, El Jerte y Las Hurdes'.

La "increíble voz" de la cantante, los "cuidados detalles" del escenario y la "espectacular iluminación" hicieron que la de Coria del Río brillase, de nuevo, en el Teatro Romano de Mérida, como ya lo hiciera hace justo dos años, el 30 de agosto de 2018.

La artista, "una de las mejores voces femeninas" del panorama musical español, entrelazó los temas de su nuevo disco 'Amigas', 'La Soledad' o 'Ni una más', con los más conocidos de su trayectoria y algunas versiones como 'Ojos verdes' o 'Se nos rompió el amor', donde "despertó la locura entre sus seguidores con su desgarradora voz y mostrando la gran habilidad de la cantante para cambiar de registro, ha destacado el Stone&Music Festival en nota de prensa.

El de este pasado domingo fue un "concierto único" y es que el de Mérida "nada tiene que ver" con ninguno de los espectáculos que la andaluza podría hacer en su gira ya que, según ella misma confesó, se diseña especialmente para el escenario del Teatro Romano.

Pastora Soler bajó, primero sola, con uno de sus temas más conocidos 'La mala costumbre' y más tarde, acompañada por dos guitarras y un cajón, para echar el cierre del espectáculo de forma flamenca y con un popurrí de sus temas más conocidos a los que puso punto y final con "gracias Mérida, gracias Stone&Music, os llevaré siempre muy dentro de mi corazoncito".

ESTATUILLA

Es la segunda vez que Pastora Soler recoge la STONE M, la estatuilla elaborada por los artesanos emeritenses Terracota, que entrega Stone&Music a los artistas de cada edición.

Esta, sin duda, es una edición especial y desde el primer concierto, la entrega de la estatuilla corre a cargo de una las entidades que han trabajado en los meses más duros de la pandemia.

En este caso ha sido José Emilio Milán, Jefe de Unidad de Protección Civil, quién le ha hecho entrega del obsequio a la cantante.

El concierto de Pastora Soler ha puesto el "broche de oro" al primer fin de semana de la quinta edición de Stone&Music Festival, mientras que el próximo sábado 5 de septiembre será el turno de Rozalén, que llega en el ecuador del festival de música para "poner los sentimientos a flor de piel".

Será el único concierto de la próxima semana ya que, aunque estaba programado para el viernes 4 el show de Amaral, se prefirió su aplazamiento hasta el próximo año al no alcanzarse el objetivo del 50 por ciento en la reducción de aforo, primando la garantía de la distancia social y las medidas de higiénico sanitarias.

Por eso en cada acceso del Teatro Romano, se reparten mascarillas, monodosis de hidrogel y se tomará la temperatura a todos los asistentes.