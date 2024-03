Este es el verbo del español que más sorprende por su número de significados: tiene hasta 64

Se le conoce como las palabras polisémicas. En la Real Academia Española (RAE) vienen descritas como la “pluralidad de significados de una expresión lingüística”. Pero no sólo se aplica a expresiones, sino también a adjetivos o verbos. Precisamente en el caso del español existen muchos verbos polisémicos, como el que descubrió recientemente una famosa profesora de idiomas estadounidense en TikTok y que tenía hasta 16 significados.

No obstante, no es ese el rey de los verbos con múltiples significados, porque hay uno que cuenta hasta con 64, resultando el más llamativo para aquellos que están aprendiendo español de nuevas. Y es que el castellano es, según el portal Education First, el tercer idioma más fácil de aprender, sólo superado por el Afrikaans y el inglés, que emplea muchas palabras breves, el neutro en los pronombres o menos conjugaciones que las lenguas romances provenientes del latín.









El verbo que tiene más significados



En el idioma español hay un total de hasta 93.000 palabras, según la última actualización de la RAE, y de esas más de 20.000 provienen del continente americano. No obstante, de esas 90.000, sólo 300 se usan de manera habitual en el vocabulario diario. Y es que algunas sirven para muchas situaciones, como el verbo 'pasar', que cuenta hasta con 64 significados diferentes, convirtiéndolo en el más versátil de todo el abecedario. Para el que no lo crea, estos son:

1. Llevar, conducir de un lugar a otro.

2. Mudar, trasladar a otro lugar, situación o clase.

3. Cruzar de una parte a otra. Pasar la sierra, un río.

4. Enviar, transmitir. Pasar un recado, los autos.

5. Ir más allá de un punto limitado o determinado. Pasar la raya, el término.

6. Penetrar o traspasar.

7. Introducir o extraer fraudulentamente géneros prohibidos o que adeudan derechos.

8. Exceder, aventajar, superar.









9. Transferir o trasladar algo de una persona a otra.

10. Sufrir (en sentido de tolerar).

11. Llevar algo por encima de otra cosa, de modo que la vaya tocando. Pasar la mano, el peine, el cepillo.

12. Introducir algo por el hueco de otra cosa. Pasar una hebra por el ojo de una aguja.

13. Colar (en sentido de pasar un líquido por una manga).

14. Cerner, cribar, tamizar. Pasar por tamiz.

15. Deglutir, tragar la comida o la bebida.

16. Estar durante un tiempo determinado en un lugar o en una situación. Pasan los veranos en la playa.

17. No poner reparo, censura o tacha en algo.

18. Dicho del poder temporal: Dar o conceder el pase a las bulas, breves o decretos pontificios.

19. Callar u omitir algo de lo que se debía decir o tratar.

20. Disimular o no darse por enterado de algo. Ya te he pasado muchas.

21. Dicho de un estudiante: Recorrer la lección, o repasarla para decirla.

22. Recorrer, leyendo o estudiando, un libro o tratado.









23. Leer o estudiar sin reflexión.

24. Rezar sin devoción o sin atención.

25. Desecar algo al sol, o al aire o con lejía.

26. Proyectar una película cinematográfica.

27. Dicho de un jugador: Entregar la pelota a otro de su mismo equipo.

28. Estudiar privadamente con alguien una ciencia o facultad.

29. Asistir al estudio de un abogado o acompañar al médico en sus visitas para adiestrarse en la práctica.

30. Explicar privadamente una facultad o ciencia a un discípulo.

31. Traspasar, quebrantar leyes, ordenanzas, preceptos, etc.

32. Dicho de algo que se contagia o de otras cosas: Extenderse o comunicarse de unos a otros.

33. Dicho de una cosa: Mudarse, trocarse o convertirse en otra, mejorándose o empeorándose.

34. Tener lo necesario para vivir.

35. En algunos juegos de naipes, no entrar.

36. En el dominó y algunos juegos de naipes, como el cinquillo, dejar correr el turno.

37. Conceder graciosamente algo.

38. Dicho de una cosa inmaterial: Tener movimiento o correr de una parte a otra.

39. Proceder a una acción o a un lugar. Pasar a almorzar.

40. Morir (llegar al término de la vida).

41. Dicho de una mercadería o de un género vendible: Valer o tener precio.

42. Vivir, tener salud.

43. Dicho de la moneda: Ser admitida sin reparo o por el valor que le está señalado.

44. Dicho de aquello que se podría gastar: Durar o mantenerse. Este vestido puede pasar esteverano.

45. Dicho de una cosa: cesar (interrumpirse o acabarse). Pasar la cólera, el enojo

46. Dicho de un asunto: Ser tratado o manejado por alguien. Se usa hablando de os escribanos y notarios ante quienes se otorgan los instrumentos.

47. Dicho de una cosa: Ofrecerse ligeramente al discurso o a la imaginación.

48. Ser tenido en determinado concepto u opinión. Pasar POR discreto, POR tonto.

49. No necesitar algo. "Bien podemos pasar sin coche".

50. Ir al punto que se designa, para cumplir un encargo o enterarse de un asunto. Pasar POR mi casa, POR tu oficina.

51. Sufrir, tolerar algo. Pasar por muchas calamidades.

52. Ocurrir, acontecer, suceder.

53. Mostrar desinterés o desprecio por alguien o por algo. Pasaba DE su familia. Pasa DE trabajar.

54. Tomar un partido contrario al que antes se tenía, o ponerse de la parte opuesta.

55. Acabarse o dejar de ser.

Edificio de la Real Academia Española de la Lengua, RAE









56. Olvidarse o borrarse de la memoria algo.

57. Dicho de la fruta, de la carne o de algo semejante: Perder la sazón o empezarse a pudrir.

58. Dicho de algunas cosas: Perderse la ocasión o el tiempo de que logren su actividad en el efecto.

59. Dicho de la lumbre de carbón: Encenderse bien.

60. Exceder en una calidad o propiedad, o usar de ella con demasía.

61. Dejar salir gotas por sus poros, rezumar. Pasarse un cántaro, el papel.

62. Entre los profesores de facultades, exponerse al examen o prueba en el consejo, juntas o universidades, para poder ejercitarlas.

63. En ciertos juegos, hacer más puntos de los que se han fijado para ganar, y en consecuencia perder la partida.

64. Dicho de aquellas cosas que encajan en otras, las aseguran o cierran: Estar flojas o no alcanzar el efecto que se pretende. Pasarse el pestillo en la cerradura.





El otro verbo que tiene más de 15 significados



Pero a 'pasar' le sale un competidor, aunque a mucha distancia, que es 'quedar', como explica Maddie, tiktoker con más de 400.000 seguidores y que dedica su canal a enseñar español a nativos del inglés. Y es que, según recoge la RAE, se trata de una palabra con hasta 16 acepciones o significados o 12 ejemplos de locuciones verbales. Entre algunos de los casos que explicaba la tiktoker están "hoy me voy a quedar en casa"; "esta chaqueta te queda superbién"; "¿Quedamos a las 6 o qué?"; "me quedan como 5 días aquí"; "esa estación queda como a dos minutos de mi casa" y "tía, me quedé sin trabajo".









Si atendemos a lo que dice la Real Academia Española, todos los significados son: