Estas son las películas, series y videojuegos que todo friki tiene que disfrutar

Películas, series y videojuegos son los protagonistas en un día como hoy, así que te recomendamos los imprescindibles para hacerte una buena maratón.

PELÍCULAS

Para empezar, algo que se convirtió en costumbre hace años cuando fueron saliendo las películas en el cine y, posteriormente, sus ediciones extendidas. El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en las novelas del maestro Tolkien, nos dejaron para la posteridad tres larguísimas a la par que espectaculares películas que fueron un revulsivo para la épica, la amistad y la fe.

Si hay algo friki es el tema de los viajes en el tiempo, y ahora metámosles a un director de prestigio como James Cameron y una trama con robots, acción y unos efectos especiales increíbles para la época. De Terminator destacamos la 1, la 2 y la 4, aunque en breve llegará la sexta entrega y además contará con el regreso de la gran Linda Hamilton.

Por supuesto Marvel y sus adaptaciones de los cómics. 22 películas de las que nos quedamos con unas cuantas: Iron Man, Thor: Ragnarok, Capitán América: El Primer Vengador, las tres entregas de Capitán América, las cuatro de Los Vengadores (aunque la cuarta aún está en el cine, ¡¡corre a verla en pantalla grande si aún puedes!!), Pantera Negra y Spider-Man: Homecoming. Sí, son muchas, por fortuna :). Por llegar, Spider-Man: Lejos de casa

Es de justicia meter el universo DC, que tiene también películas muy buenas: la trilogía de Batman hecha por Nolan, El Hombre de Acero, Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia, Wonder Woman y Aquaman. Sí, el ritmo es mucho más lento.

Por supuesto imposible olvidarse de la saga galáctica por excelencia con permiso de Star Trek. Hablamos, cómo no, de Star Wars. Esenciales: los episodios IV, V y VI. Interesantes: VII y VIII. Olvidables: I, II y III. Por llegar, el IX.

Y ya si queremos alcanzar niveles increíbles de frikismo, aquí van unas recomendaciones: Tucker y Dale contra el mal (impagable sátira 'seria' de las películas de 'asesino inmortal masacra a jóvenes increíblemente incautos), la trilogía del Cornetto, La loca Historia de las Galaxias y Guía del Autoestopista Galáctico.

SERIES

Implica mucho más tiempo de visionado al ser muchos capítulos, pero merece la pena. La primera que hay que recomendar es Friends, mítica por derecho propio.

La segunda, 24, para ver al mejor agente federal jamás habido, Jack Bauer, correr siempre contrarreloj. Su glorioso 'Damn it!!!' es historia de la televisión.

La tercera, Perdidos, a pesar de sus interminables idas y venidas sin respuesta ('gracias' Lindelof) y su final, tan polémico como discutible.

Por supuesto, la nueva Star Trek de Netflix, sin desmerecer a las antiguas.

No nos olvidamos del fenómeno de los últimos 10 años: Juego de Tronos. Independientemente de su polémico final, es un hito en la industria televisiva que hay que ver.

Y sí, aunque el bajón se haya notado, The Walking Dead es el ejemplo de gran serie que esconde un drama humano: cuando los zombis/infectados no son la peor amenaza a la que puede enfrentarse un mundo diezmado.

VIDEOJUEGOS

Esto ya es más complicado porque hay varias plataformas y cada una cuenta con sus videojuegos exclusivos, pero vamos a intentar ser ecuánimes:

PS4

Si se tiene la de Sony, hay que jugar sí o sí a God of War, The Last of Us Remasterizado, los Uncharted (también remasterizados en sus tres primeros juegos), Marvel's Spider-Man, Days Gone y Detroit: Became Human.

Xbox One

Recomendamos, más bien exigimos, Gears of War 4, Halo 5: Guardians, State of Decay 2, Ryse: Son of Rome, Forza Motorsport 7, Sea of Thieves y Quantum Break.

Y, por supuesto, no exclusivos de las anteriores tenemos dos absolutamente imprescindibles: GTA V y Red Dead Redemption 2, de la misma desarrolladora, Rockstar. Apasionantes, largos, intensos y en continua expansión. La única pega: que no llegan doblados al castellano.

Nintendo Switch

La estrella de Nintendo tiene grandes joyas: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 2, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate.

Y aunque no son de esta generación, hay una serie de videojuegos que hay que experimentar, no jugar, porque son vitales: la saga Half-Life y los dos Portal, obras maestras para la posteridad.

También recomendamos encarecidamente disfrutar de Alien: Isolation y de la saga Dead Space, puro terror en vena hecho por y para fans.

Creemos que hay material suficiente para estar horas, días, semanas y hasta años. Por eso ser friki está de enhorabuena y no debe ser entendido como algo malo, siempre que se disfrute dentro de unos límites y no impida hacer deporte, vida familiar, amistosa, etc.