Esta era la relación real de Nick y Aaron Carter antes de su fallecimiento: hasta una orden de alejamiento

El pasado 5 de noviembre, se confirmó la muerte de Aaron Carter, el hermano de Nick Carter. Justo un dia después, los Backstreet Boys actuaron en Londres, donde quisieron rendir un emotivo homenaje al joven de 34 años. Durante la actuación en 'The O2 Arena', la banda interrumpió el concierto al verse a Nick visiblemente afectado. Los cantantes se encontraban interpretando 'No Place', mientras emitían imágenes de ellos con sus familias en las pantalla grandes. Finalmente, el montaje se paraba cuando aparecía una fotografía de Aaron.

Fue entonces cuando, consciente del estado de su compañero, Kevin Richardson decía a sus fans que esa noche había "un poco de tristeza en el corazón" por el fallecimiento de Aaron. En ese momento, Nick se derrumbó y, entre lágrimas, se abrazó a sus compañeros. En ese momento, el recinto se inundó de aplausos para animar al vocalista.

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció ayer a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo", comentaba Richardson. Como consecuencia, cuando llego el turno de canta 'Breathe', quisieron dedicársela al joven fallecido. "Te echaremos de menos, hermano", decían.

Aunque su relación tuvo muchas idas y venidas, Nick se ha mostrado muy afectado por esta noticia. "Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de una manera u otra, algún día hubiese comenzado a recorrer un camino saludable, y hubiese podido encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí. Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie jamás sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de la paz que nunca habías disfrutado aquí en la tierra... Dios, por favor, cuida de mi hermanito", reconocía el artista desde sus redes sociales, dejando claro su dolor junto a unas imágenes de el junto a su hermano.





'House of Carters'



Estas palabras del cantante han dado pie a muchas dudas, ya que muchos desconocían la complicada relación que había entre los hermanos Carter. Las adicciones y los problemas de salud mental que padecía Aaron perjudicaron a sus relaciones. No obstante, lo más duro fue su enfrentamiento con sus hermanos, ya que provocó que se alejase de ellos y empeorase su relación. Robert Gene Carter y Jane Elizabeth Carter tuvieron cinco hijos: los mellizos Aaron y Angel, Nick, Bobbie Jean y Leslie Carter. A raíz del éxito de Nick como backstreet boy, toda su vida cobró mucho protagonismo hasta el punto de tener su propio reality junto a su familia: 'House of Carters'.

Este programa comenzó a emitirse en 2006 y en cada episodio se podía ver como Nick era también fuera del escenario. Aunque solo se emitieron ocho capítulos, se percibió una tensa relación entre los hermanos. Además del abuso de sustancias por parte de algunos. De hecho, Leslie murió a los 25 años, en 2012, por una sobredosis. Siendo este un hecho que marcó a toda la familia.

Con el paso de los años, la relación entre hermanos se fue haciendo más tensa, sobre todo entre Aaron y Nick, hasta el punto de hacerse pública. Aaron sufría trastorno trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, además de adicción al alcohol y drogas, incluso tenía denuncias por violencia doméstica. El joven trató de rehabilitarse en varias ocasiones, pero no dejaba de verse envuelto en problemas. "Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", aseguraba Aaron entonces.









"Nos han recomendado solicitar una orden de alejamiento"



Los problemas llegaron a tal nivel que Aaron tenía amenazados a Nick y Angel. Como consecuencia, en 2019, el vocalista de los Backstreet Boys anunciaba que se había visto obligado a poner una orden de alejamiento a Aaron, el mismo ejemplo que siguió su hermana melliza. "Después de una cuidadosa consideración, mi hermana Angel y yo lamentamos que se nos haya recomendado hoy solicitar una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron. A la luz de un comportamiento cada vez más alarmante y su reciente confesión de que tiene pensamientos e intenciones de matar a mi esposa embarazada (Lauren Kitty) y a mi futuro hijo, no nos quedaba más remedio que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestra familia", se lamentaba Nick.









Este hecho marcó el fin de su relación. "Ya no eres mi hermano", reaccionó Aaron ante esta denuncia. "Me torturaste cuando era niño. Y todo el mundo lo sabe. Y ahora tienes miedo de la verdad", decía, haciendo referencia a que le hicieron pasar una difícil infancia. De hecho, no era la primera vez que Aaron hablaba de ello. El 19 septiembre de 2019, Aaron aseguró en su cuenta de Twitter que su hermana Leslie Carter abusó de él cuando era adolescente: "Mi hermana me abusó de mi entre los 10 y 13 años, cuando tenía trastorno bipolar y no tomaba sus medicamentos (…) No solo ella abuso sexualmente de mí, también mis dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años". Ante esto, Nick calificó estas declaraciones como "delirantes".

















"Mi hermana ha mentido una y otra vez", decía Aaron sobre el testimonio de su hermana melliza. "Lo ha hecho en nombre de mi hermano para evitar que yo siga hablando de cómo violó y agredió sexualmente a múltiples mujeres", agregaba. Sin embargo, reculó unas semanas después: "Me ha dolido mucho el hecho de que mi hermano mayor no haya hecho un esfuerzo por ser parte de mi vida durante mucho tiempo. Por lo tanto, arremetí y dije algunas cosas hirientes que no quise decir".









A pesar de ello, esto no quedó aquí y, en 2011, Aaron acusó a su pareja, Melanie Martin de estar aliándose con su familia para obtener una tutela sobre él. "Tengo la familia más intrigante y engañosa y Melanie me ha estado mintiendo todo el tiempo comunicándose con mi hermana gemela y los miembros de la familia que intentaron encarcelarme y que intentaron obtener una tutela sobre mí", escribía desde su cuenta oficial de Twitter.