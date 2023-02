Encinar busca la continuidad en su costura con una mirada a los ochenta

Fabio Encinar (Madrid en 1991), alma de la firma Encinar, ha presentado este jueves en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) una colección ochentera en la que los volantes y las lazadas han vuelto a otorgar ese volumen hiperbólico que caracteriza a sus creaciones.

Todas sus prendas hablan el mismo lenguaje: "son una evolución natural, una misma historia" explica a EFE Encinar, quien añade que su nueva colección continúa la línea de las anteriores, se complementan.

Con volantes y lazadas, Encinar, que estudió diseño en la prestigiosa escuela de diseño británica Central Saint Martins, ha mostrado una colección pensada para lucir en fiestas y grandes eventos nocturnos. "La verdad que la miro y sí, para ir un martes a la compra no es lo más sensato", dice entre risas.

Trabaja las tafetas y el negro con destreza para construir prenda hablan un lenguaje ochentero. "Son prendas potentes, de noche", asegura el diseñador, quien explica que pertenece a una generación de diseñadores cuyo objetivo en la venta online.

"He nacido en una época de crisis constante, no vivo de las subvenciones, he hecho de todo con apenas nada", cuenta el diseñador, quien considera que tiene que hacer prendas de calidad, rematadas a mano y a precios razonables para atraer a un mercado que busca moda de autor.

PABLO ERROZ APUESTA POR LOS OFICIOS TRADICIONALES

El cantante Alfred García ha desfilado y cantado en el desfile de Pablo Erroz, al que también han asistido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Múltiples combinaciones de rayas, cuadros y estampados geométricos en contraposición con prendas orgánicas han sido algunas de las propuestas de Pablo Erroz (Palma de Mallorca, 1989), que con esta colección busca el confort diario.

Una vez mas, el diseñadOr apuesta por los oficios tradicionales y tejidos con denominación de origen mallorquín como el ikat, método de fabricación de telas en el que el patrón se crea antes de tejer mediante el proceso de teñido de los hilos.

PALOMA SUÁREZ, ENTRE LA TRADICIÓN Y LA VANGUARDIA

Después de estar durante tres años vinculada a la pasarela de jóvenes diseñadores, Paloma Suárez debuta en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid con una colección equilibrada con diseños femeninos y masculinos.

Acostumbrada a vestir a cantantes como Ana Guerra, Normani, exintegrante de Fifth Harmony, o a Halle Bailey, del dúo musical ChloexHalle, la diseñadora canaria no puede evitar "cierto nerviosismo y mucha responsabilidad".

"Vivo la experiencia con ilusión y espero estar a la altura de las expectativas", ha comentado mientras mostraba una colección en la que ha mezclado texturas y colores hasta conseguir unir "la tradición con la vanguardia".

Los tules en rosas y azul intenso, característicos de la marca, se alternan con lentejuelas en forma de hoja en un abrigo, vestidos de vinilo, minifaldas plisadas o pantalones de algodón con sudaderas joya en pedrería.

Este desfile ha puesto el punto y final a la primera jornada de la MBFWM en la que han destacado las propuestas de noche de Jorge Vázquez, Pedro del Hierro y Encinar, así como la lencería de Andrés Sarda y el universo colorista de Agatha Ruiz de la Prada.