"Es duro, pero se sale del cáncer de mama", los valientes testimonios de mujeres que lo han padecido

"Me noté un bulto en 2017, a principios de enero", cuenta una de las asistentes al concierto: "Fui al médico, tenía un tumor de grado 3 y tuve que empezar rápidamente la quimio, luego tuve operación, mastectomía con reconstrucción en el momento. Luego he tenido radioterapia y ahora con la pastilla no me encuentro mal", relata, y concluye que, aunque "es muy duro, se sale y la prueba es que estoy aquí".

Otra asistente asegura estar ahí "por mi madre y mi hermana": "Las dos han sufrido el cáncer de mama y las dos viven. Son un ejemplo de que se puede vivir y salir. Las dos han sufrido, pero con cariño y alegría y con ejercicio, se sale adelante". Además da las gracias a los profesionales de la sanidad pública: "Estamos muy agradecidas, toda la familia".

"Mi madre porque es una luchadora, hace dos años le diagnosticaron cáncer de mama y lo ha superado. Mucha fueza y te quiero un montón", asegura emocionada una tercera mujer, que apenas puede reprimir las lágrimas por la emoción.

Todas ellas se han unido para gritar, al únisono, "¡¡¡NO ESTÁIS SOLAS!!!"

