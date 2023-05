Dominnico, diseñador de Rosalía y Beyoncé: "Mi moda lanza mensajes de fuerza"

Lara Malvesí

El diseñador Domingo Rodríguez Lázaro, más conocido como Dominnico, explica que con su moda no solo quiere vestir, sino también transmitir valores, y en ese sentido ha apuntado que lo que estrellas de la música como Rosalía, Lady Gaga, Dua Lipa o Beyoncé buscan cuando usan sus prendas es lanzar "un mensaje de fuerza".

En una entrevista con EFE antes de presentar este jueves en la 080 Barcelona Fashion su propuesta "Dildom" para el próximo otoño, en la línea futurista que es el ADN de su estilo, Dominnico ha contado que es un "gusto" para él que las divas le elijan.

"Supongo que al final comparto con ellas códigos estéticos y ven en mi vestimenta la capacidad de transmitir valores como la fuerza", apunta el diseñador, nacido en Alicante en 1994, que guarda por confidencialidad su próxima colaboración internacional, que se dará a conocer a mediados de mes.

En su propuesta mostrada este jueves en la 080 llaman la atención de nuevo las referencias de la moda del mundo del motor, en chaquetillas, faldas y pantalones anchos de cueros naturales y nylon, una revisitación del "look" que ya enamoró a la 'motomami' Rosalía.

Entre las novedades, la introducción de piel de cabra del Himalaya y nylons y neoprenos en minifaldas y minivestidos, todo combinado con los zapatos y botas de la firma también española Cuplé.

En la paleta de color, mucha apuesta monocolor, de blanco o negro pero también con tonalidades pastel rosa y azul, naranja flúor y rojo.

Su propuesta para el próximo año tiene "pequeños guiños al BDSM y a la sexualización de los cuerpos", explica Dominnico.

Como inspiraciones de su último trabajo menciona desde el dadaísmo de Marcel Duchamp hasta el arte conceptual de los hermanos Jake y Dinos Chapman o la estética de "La Naranja Mecánica", de Stanley Kubrick.

"En esta colección he querido hablar de la libertad de expresión. No solo en la moda, sino en la sociedad. Nos gusta ser una firma que hace bandera de la diversidad y no solo por formar parte del colectivo", afirma.

Asimismo, Dominnico es uno de los principales exponentes en España de la moda "agénero" o "genderless" que rechaza que una prenda por sí misma sea masculina o femenina, sino que "puede ser lo que la persona que la lleva quiera".

En su desfile contará, en otras, con la maniquí "curvy" Lorena Durán, alejada del 90-60-90.

Pensando en la diversidad de cuerpos, también han ampliado el tallaje de la venta al público, que está creciendo meteóricamente, ha contado, en EEUU.

Sobre si el futuro de la moda pasará más por la prenda reutilizable o el "fast fashion", que divide a su generación, Dominnico ha vaticinado que todo "coexistirá", pues "no todo el mundo tiene las mismas oportunidades económicas".

El diseñador suele mencionar su origen humilde y cómo aprendió a coser vistiendo a sus muñecas Bratz mientras miraba a su madre remendar prendas en casa.

El pasado año ha sido el de la gran revolución empresarial para su marca y se reconoce algo "abrumado" por ello, aunque está intentado "rodearse bien" para "hacer crecer su proyecto".

El diseñador, uno de los platos fuertes de esta 080 que cerrarán mañana viernes Eñaut y Yolancris, pasó por la escuela de diseño y moda LCI Barcelona y en 2019 fue galardonado como diseñador emergente en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tras la que empezó su colaboración con Rosalía, con la que se estrenó en la gira de "El Mal Querer". EFE

