Desprendimiento de esta madrugada en Toledo podría ser un muro y no muralla

El tramo de la muralla de Toledo en la calle Real del Arrabal, debajo de la Puerta de Alarcones, que se ha derrumbado esta madrugada, sin causar daños y por motivos que se están analizando, podría ser parte de un muro y no de la muralla.

El desprendimiento ha tenido lugar a las 02:40 horas de esta madrugada y una parte ha caído sobre la calzada, que a las siete de la mañana ya estaba plenamente habilitada al tráfico, aunque la acera sigue acordonada, según los detalles que ha aportado en una rueda de prensa el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino.

"No sabemos si es muralla o muro, no lo tenemos claro", ha señalado el edil quien ha agregado que los ingenieros municipales están en la zona valorando qué actuaciones acometer y ha precisado que "en principio no parece que se pueda vincular a restos de muralla".

Los técnicos municipales están revisando el tramo de muro "en su totalidad" en la calle Carretas, desde la calle Núñez de Arce hasta la Puerta del Sol, para inspeccionar si hay otros daños y qué actuaciones llevar a cabo.

El concejal también ha apuntado que se investigan las causas pero quizá haya tenido que ver la lluvia, ya que en otras ocasiones Toledo ha sufrido desprendimientos cuando llueve.

El trozo de muralla o de muro derrumbado está en la calle Real del Arrabal, unos metros arriba de la Puerta de Bisagra y próximo a la Puerta del Sol.

Agentes de la Policía Local y los bomberos también han acudido al lugar además de los técnicos municipales

Toledo es ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986.