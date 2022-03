Desde Beyoncé a Luis Fonsi: así han sido las actuaciones musicales de los Oscar

Beyoncé fue la encargada de abrir la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood a través de una actuación musical en vídeo que dio paso a la presentación oficial de la gala, que corrió de la mano de las tres presentadoras de este año: Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Después llegó un divertido monólogo de Schumer en el que cargó contra todo y todos, marcando el tono que tendrá la ceremonia.





Una gala que ha sido muy musical, con las actuaciones de quienes han interpretado o compuesto temas nominados en la categoría de mejor canción, como Billie Eilish and Finneas, Reba McEntire o Sebastián Yatra.

El color y la espectacular puesta en escena de 'We Don't Talk About Bruno' puso a bailar a los asistentes a los Óscar con un amplio elenco encabezado por Luis Fonsi y Becky G. El tema más conocido de 'Encanto' -que acababa de hacerse con el Óscar a mejor película de animación- fue uno de los momentos musicales más destacados de la gala con una coreografía llena de color y ritmo latino.

Stephanie Beatroz, la voz de Mirabel, Mauro Castillo (Félix), Diane Guerrero (Isabela), Carolina Gaitán (Pepa) y Adassa (Dolores), participaron en un número en el que los intérpretes se mezclaron con los espectadores mientras bailarinas se subían a algunas de las mesas que rodeaban el escenario y en las que estaban algunos de los nominados de la edición.

Aquí está la presentación de "We Don't Talk About Bruno" en los #Oscar con @CGaitanOficial, @maurocastillo y un par de colados robándose un show que no les correspondía. pic.twitter.com/vzr2Mv4NmR — Uribe DJ (@UribeDJ) March 28, 2022





Rojo, amarillo, azul, verde... los colores dominaban el escenario del teatro Dolby en los trajes de los cantantes y del cuerpo de baile que interpretaron una canción que es el mayor éxito de una canción de Disney desde 1995.

El tema, producido por Lin-Manuel Miranda, alcanzó el cuarto puesto de la lista estadounidense Billboard Hot 100, que hasta ahora solo habían conseguido 'Can You Feel the Love Tonight', de Elton John para la película de "El rey león" (agosto de 1994), y 'Colors of the Wind', de Vanessa Williams para 'Pocahontas' (agosto de 1995). Sin embargo, no ha sido la canción elegida por Disney para luchar por los Oscar, sino que prefirió optar por 'Dos oruguitas', un tema también de Miranda, pero que se canta en español en todas las versiones del filme.