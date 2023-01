Del flamenco a ritmos urbanos o sefardíes, así suena Orovega

María Muñoz Rivera

El registro musical de Claudia Vega, más conocida como Orovega, es reconocible y muy propio: entre el flamenco, los ritmos urbanos y las reminiscencias sefardíes, que hacen de esta artista ecléctica una de las voces emergentes de la música urbana.

No encontraba un sonido que me representase y por eso empecé a producir. Cuanto más sabes de música más libre te haces para poder pasar de forma directa tu mensaje, dice a EFE en una entrevista Orovega, cantante, productora y compositora de la escena musical urbana y también una de sus voces más plurales con solo 26 años.

Aunque es sobrina de los artistas Antonio y Nacho Vega, Claudia Vega se ha hecho a sí misma y también se ha desligado musicalmente. Con 12 años compuso su primera canción y solo un año antes se subió a un escenario ante 500 personas. Me ayuda mucho saber producir para componer y tener un sello personal, asegura.

Bebo de muchas fuentes, quizá eso se traduzca en tener un sello personal, en mi caso, intentar ser lo más honesta posible, cuando buscas dentro de ti al final eres distinta a todo el mundo, dice Orovega, su nombre artístico desde 2020.

De ascendencia sefardí-marroquí, en su universo inspiracional convergen desde poemas medievales hasta etapas viviendo en Corea del Sur o recuerdos de infancia. Y es esta mezcla heterogénea la que cultiva desde el estudio, desde donde ahora trabaja 12 horas diarias, paralelas a su formación en cante.

Siempre me he considerado muy multidisciplinar y, aunque veo mi proyecto como un conjunto en el que la estética pesa, la música es muy exigente, y siempre puedes entender y saber más, comenta la artista, que comenzó su andadura de forma autodidacta pero asegura que cuanta más formación tienes, mejor puedes expresarte con la música.

Tras el álbum Cantes de amor y muerte y los sencillos Luz y oscuridad, Duele más y Siempre está ahí -que vio la luz el pasado diciembre-, una producción propia junto al artista Al-Blanco, lanzará entre marzo y abril su siguiente álbum.

Me gusta pensar en proyectos completos porque me ayuda a crear un universo, dice la artista, que prefiere este, el de los álbumes, frente al drop, mediante el cual los temas se publican poco a poco a forma de sencillos. En su nuevo trabajo, una referencia como núcleo relacional, de negocios y de vida: los mercados.

En mi mente he deconstruido un mercado en el que se dan distintas situaciones, desde momentos de amor a otros frívolos de capitalismo Es un universo que me inspira y está presente en mi familia sefardí, en Marruecos íbamos mucho, avanza sobre la temática del álbum, por el momento sin nombre.

En lo que serán siete temas, Orovega desgranará términos como el intercambio, las relaciones o hasta los negocios, que se encuentran en este mercado imaginario de la artista y que abordará con ritmos modernos y elementos tradicionales que son parte de su inspiración.

El género que más escucho es el flamenco, dice la compositora, para quien es natural que evolucione en nuevos ritmos. Es una música que está viva y por lo tanto evoluciona, pero también está bien que mantenga sus espacios de flamenco tradicional, como los tablaos, añade.

Esta fuerte influencia es la que hace que extraña vez se la relacione con sus tíos Nacho y Antonio Vega. Han creado un legado precioso, pero lo que yo hago musicalmente no tiene nada que ver, no me ha ayudado ser sobrina de nadie y sigo mi camino.