'Del color de la leche' representa a todas las mujeres del mundo, dice Nell Leyshon

La compañía Tanttaka, dirigida por Fernando Bernués, celebra cuarenta años sobre las tablas con la obra 'Del color de la leche', de la británica Nell Leyshon, premiada como Mejor Libro por el Gremio de Libreros de Madrid en 2014, y encargada de adaptar la obra.

Leyshon (Glanstonbury, 1962) ha presentado este jueves junto a Fernando Bernués, director de la obra y de la compañía teatral Tanttaka, el espectáculo, que se estrena esta noche en el Teatro de La Abadía, donde permanecerá hasta el 12 de mayo.

"La historia de Mary es la de todas las mujeres del mundo", que buscan una educación, pero se ven obligadas a trabajar en casa de otros, ha asegurado Nell Leyshon, durante la presentación.

Cuando salió el libro en España -ha recordado Nell- "me dijeron que era la historia de las abuelas de este país; pero cuando viaje a Colombia y México me aseguraron que era la situación de hoy de muchas mujeres de esos países".

Ha advertido de que se trata de una "historia sobre el crecimiento de los derechos de las mujeres", donde hay una mujer que es la jefa, otra la criada y en un mundo patriarcal.

'Del color de la leche' es una historia enmarcada en Inglaterra en 1830, estructurada en cuatro partes diferenciadas vinculada a las estaciones, que cuenta la historia de Mary (Aitziber Garmendia), una joven con el pelo blanco como la leche y un defecto físico que vive en una granja con su familia hasta que la envían a cuidar de la mujer del vicario, quien la ayuda a cumplir su mayor deseo: leer y escribir.

Miren Arrieta, Joseba Apaolaza, Mireia Gabilondo, Jon Olivares y José Ramón Soroiz completan el reparto.

La autora ha revelado que fueron muchos los que le pidieron hacerse con los derechos de la obra, pero fue Fernando Bernués el que la convenció al ver su trabajo en otra de sus obras, "Comfort me with Apples", "me encantó su estética", comenta Leyshon, quien como única condición propuso que ella se encargaría de su adaptación.

Ambos reconocen que han colaborado estrechamente, "me cautivó cuando la leí", admite Bernués, que comenta que buscaba un texto "sugerente" para celebrar el cuarenta aniversario de la compañía y "'Del color de la leche' era un sueño anhelado".

Sobre la protagonista, Mary, ha reconocido que le atrapó la simplicidad de su lenguaje y su ansia de conocimiento.

Bernués ha desgranado la manera en la que fueron entretejiendo la dinámica narrativa, donde algunos personajes se han condensado, y los actores, excepto la protagonista y el abuelo, se han desdoblado en otros.

La autora realizará una serie de encuentros con espectadores, abonados de la Tarjeta Abadía y lectores de su obra, actividad que se programa en colaboración con el British Council.