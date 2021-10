David Safier convierte a Angela Merkel en detective en su nueva novela

María Muñoz Rivera

Jubilada, habitando en un pequeño pueblo de montaña y resolviendo crímenes convertida en detective aficionada, así es como el escritor David Safier retrata a Angela Merkel en su nuevo libro, Miss Merkel. El caso de la detective jubilada, una novela que llega a España tras convertirse en un éxito de ventas en Alemania.

El escritor alemán David Safier se sorprendió hace años a sí mismo pensando qué haría la canciller al jubilarse. Tenía claro que desaparecería de la política, y que tampoco la veríamos en una empresa. Esa misma noche la inspiración le abordó viendo una película de Colombo. Pensé que podría funcionar con Merkel, y me puse a ello, explica durante la presentación del libro.

El resultado llegó en marzo a las librerías alemanas y aterriza ahora en España bajo el título de Miss Merkel. El caso de la detective jubilada (Seix Barral), donde el autor de éxitos como Maldito Karma o Jesús me quiere presenta a una excanciller que trata de adaptarse, junto a su marido y su guardaespaldas, a la nueva vida como jubilada hasta que se ve inmersa en una trama que la hace convertirse en detective amateur.

De Merkel sabemos muy poco en el ámbito privado: que le encanta la repostería, que tiene fobia a los perros y que su marido es químico cuántico, explica el escritor, que reconoce haber recibido una respuesta común por parte de sus lectores alemanes: muchos me dicen que he retratado a Merkel tal cuál se la imaginan en la intimidad.

Safier presenta una Merkel tierna, que tiene un carlino llamado Putin como mascota y que llama bizcochito a su pareja, en un libro que trata de describir pequeñas situaciones cotidianas de la vida que todos vivimos, explica Safier, que matiza la complejidad de escribir sobre cosas sencillas, como responder a la pregunta de qué hacer una vez llegada la jubilación.

Alejada de Berlín, epicentro político en Alemania y donde ha desarrollado su carrera, el escritor traslada a Merkel a un pequeño pueblo de montaña, incurriendo en el subgénero literario de Agatha Christie en el que los espacios escogidos para las novelas son pequeñas localidades en el campo.

En Alemania es la política más popular, incluso entre gente que no la vota. Yo voto al partido verde y mi vecino es afiliado al partido comunista, pero ambos la admiramos muchísimo, explica sobre la firme apuesta por Merkel como protagonista de su novela, lejos de haberse sentido amedrentado por presentar una ficción sobre un personaje político.

Por eso Safier imaginaba que hablar sobre Merkel tendría éxito, ya que es un personaje que trasciende a las ideologías en Alemania, donde es admirada por igual. Se ha impuesto frente a muchos hombres y ha hecho una política que no tiene que ver con marketing o las grandes dosis de testosterona, y pensé que el público querría leerlo, desgrana.

Según cuenta, disfrutó tanto del proceso de escritura que comenzó a escribir una segunda parte sin saber siquiera si funcionaría la primera, confirma sobre la existencia de una segunda parte del libro. No sé si habrá un tercero, pero sí que tengo claro que no será una serie de libros. No voy a dedicar mi vida a Angela Merkel, bromea.

Aunque es pronto para calcular el éxito de la novela y confiesa no tener claro si se tratará de un éxito como Maldito karma, vaticina un buen pronóstico tras ver los resultados en Alemania. Lleva en la lista de los libros más vendidos en Alemania treinta semanas. Maldito Karma estuvo ochenta, así que si será un gran éxito o no, lo veremos en el futuro.

Con un lenguaje ágil, Safier plasma en el libro un tipo de humor característico de su escritura. Me encanta escribir comedia. El humor siempre ayuda, sobretodo el que es humano, no descalifica y muestra que todos tenemos muchas cosas en común, explica al respecto.

Aunque dice desenvolverse a gusto en comedia, asegura que como escritor también le interesa mucho lo dramático. Prueba de ello fue su libro 28 días y también su próximo proyecto, el guion para una película dirigida por Rodrigo Cortés que llegará a España en diciembre y que, al igual que en esta novela, se ambienta en un gueto de Varsovia.

Desconoce si Merkel ha leído o no su libro, pero sabe que la excanciller tiene un ejemplar que le enviaron tras publicarlo. La editorial le mandó el libro. No creo que lo haya leído, porque coincidió con el inicio de la crisis sanitaria, aunque espero que lo haga al jubilarse, explica.

Estoy convencido de que la echaremos mucho de menos, Alemania ha vivido muy bien en los últimos años, dice sobre el tiempo que la protagonista de su libro ha liderado el país, siendo la única canciller que han conocido algunas generaciones y dejando una forma de hacer política que poseen pocos políticos.