David Lynch presenta su nuevo cortometraje 'Whad did Jack do' por sorpresa en... ¡Netflix!

Mucho se había rumoreado con una posible colaboración entre Netflix y David Lynch, quien justamente cumplía en el día de ayer 74 años. Así que, algo así como, a modo de regalo, el gigante de los contenidos audiovisuales a la carta anunció un acuerdo con el cineasta para la difusión de un cortometraje que ha sido drigido, escrito y protagonizado por el propio Lynch. Se titula así: 'What did Jack do' y parece que no va a dejar indiferente a nadie. Un contenido original de Netflix.

Según revelan los títulos de crédito, muestra a Lynch en una sala con un mono. Se sospecha en la producción que el animal podría estar relacionado con un asesinato tras haber sido visto con "gallinas" y este tiene que responder. Todo en un entorno en blanco y negro. Al parecer, el cortometraje habría sido producido en 2016, y estaba preaprado para el Festival of Disruption de 2018 en Nueva York. No obstante, es totalmente inédito, no ha sido exhibido en ninguna sala ni canal de televisión o plataforma.

«Cinema is a language, it can say things. Big abstract things and I love that about it»



