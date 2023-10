David Bisbal, un "máquina" de hacer éxitos, viaja con Zaragoza por toda su carrera

Naiare Rodríguez Pérez

David Bisbal ha llevado este miércoles a Zaragoza hasta 2001, momento en el que inició su carrera musical con la que ha protagonizado memorables éxitos, ha conquistado grandes escenarios y ha creado himnos musicales coreados esta misma noche por 9.000 personas.

El artista almeriense, que ha mantenido un nivel de emoción y vitalidad muy alto durante casi dos horas de concierto, ha arrancado con 'Ajedrez', un tema de su nuevo álbum 'Me siento vivo', y con 'Quién me iba a decir'.

Con su gesto habitual de piernas y brazos abiertos, su vuelta, su patada y un característico gesto andaluz, Bisbal ha dado paso a un pequeño salto en el tiempo con 'Torre de Babel' y 'Lloraré las penas', dos canciones que le han servido al público para ponerse nostálgico y surcar la plena energía del torbellino de 'Corazón latino'.

Un público de todas las edades y dispuesto a dejarse la voz con cada canción, ha recibido con mucha emoción 'Camina y ven', 'Oye el boom' y 'Mi princesa', con la que se ha despertado también la sensibilidad y más de una persona se ha visto inundada por las lágrimas.

'Me siento vivo' dedicado a la familia, 'El ruido' con el recuerdo de los que ya no están, 'Ay ay ay' de bachata y guitarra flamenca y 'No amanece' con las nombradas estrellas fugaces también han sonado fuerte en esta mágica velada para todos los públicos.

David Bisbal, quien ha asegurado que Zaragoza es un lugar "maravilloso", ha unido cuatro de sus grandes éxitos en uno, haciendo de 'Quiero perderme en tu cuerpo', 'Esta ausencia', 'Culpable' y 'Dígale' un momento lleno de magia y catarsis emocional que ha apoyado que el almeriense es uno de los artistas más laureados de España y con una de las carreras más respetadas, admiradas y fructíferas.

La bonhomía del cantante se ha unido a las banderas de Aragón y Venezuela, las pelucas de rizos, las camisetas de "aquí están las máquinas" y las bufandas oficiales del artista, quien ha cantado después 'Tengo roto el corazón', 'Esclavo de sus besos' y 'Silencio'.

Uno de los momentos más especiales ha sido con 'Si tú la quieres', un tema en el que colaboró con Aitana durante la cuarentena por la Covid-19 y que ha movilizado de nuevo los corazones de todo el mundo que guarda en sus recuerdos todo el tiempo pasado.

Con una sencillez y humildad inconmensurable, una entrega absoluta, una cercanía envidiable y una voz inefable, David Bisbal se ha coronado una vez más como uno de esos artistas que no pasan de moda, que siempre es un buen momento para escuchar y que te acompañarán en cada etapa de tu vida con temas como 'Dos veces', 'A contracorriente', 'Bésame', 'Perdón' y 'A partir de hoy'.

Bisbal ha enfilado los últimos minutos con las míticas 'Corazón latino', 'Bulería' y 'Ave María' con el afán por hacer de ese momento un tiempo sempiterno, en el que se ha confirmado como un cantante que "no pasa de moda" y cuya carrera musical, desde la primera edición de Operación Triunfo, tiene más himnos que nunca. EFE

