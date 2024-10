Los cuatro idiomas europeos que un políglota desaconseja aprender: Uno está en España

No es extraño que estudiar un idioma, aunque en muchos casos puede resultar divertido, no es una tarea fácil. En la mayoría de los casos requiere un mínimo de 4 o 5 años de estudios, además de la inmersión lingüística en el país o la región para poder aprender las expresiones más utilizadas y los términos más coloquiales. No obstante, sí que es cierto que existen idiomas más fáciles que otros, al menos teniendo en cuenta cuál es nuestra lengua madre.

Por ejemplo, si como ocurre en España, tú lengua materna es el castellano, y según recoge el blog Poliglota, el idioma más fácil sería el portugués, seguido del italiano y, en tercer lugar, el gallego. El motivo es una concordancia en estructuras gramaticales, vocabulario o sintaxis. Y las razones están en que este conjunto de lenguas son romances, por lo que comparten su origen en el latín. Pero, ¿cuáles son las más difíciles de aprender si eres español o, sencillamente, hispanohablante?

Los idiomas que desaconseja un políglota

Así, el usuario de TikTok @luisplyglot_ (Luis Políglota), especializado en recomendar idiomas sencillos de aprender, así como trucos para estudiar, ah querido responder a una de las preguntas que menos recibe y que le sorprende: “Como políglota, mucha gente me pregunta siempre qué idiomas me gustaría aprender pero, en verdad, nunca nadie me ha preguntado qué idioma no aprendería”. Eso sí, aunque ha reconocido que “nunca digas nunca”, ha querido dejar en sus redes su top de 4 idiomas europeos que nunca aprendería.

El primero de ellos es el finlandés: “¿Un idioma difícil de practicar, sin casi raíz lingüística y con 15 casos gramaticales? No, gracias”, critica Luis en el vídeo, que coloca a la lengua nórdica en el número 1 de los idiomas más desaconsejables. El segundo está dentro de España y es el euskera, el idioma del País Vasco. ¿Por qué lo desaconseja? Explica el joven que se trata de un “idioma demasiado difícil para la poca gente que lo habla, además de que en el 99% de los casos me podría comunicar en español”.

Los dos más difíciles

El tercero que nunca aprendería Luis es el polaco. La razón es que en el habla de los polacos hay siete casos gramaticales, más las aglomeraciones de palabras y la pronunciación parece que, en opinión del tiktoker, “están haciendo beatbox”, en referencia a la forma de sonido vocal con la que se crean ritmos, compases y sonidos, especialmente en el género musical del rap.

Y la última posición se la ha quedado el húngaro que, asegura Luis, cuenta con 18 casos gramaticales diferentes. “Y ya si tenemos en cuenta que los verbos se conjugan teniendo en cuenta si el objeto directo es definido o indefinido, la verdad es que me dan ganas de aprender un idioma un poquito más normal, sinceramente”, concluye el joven, muy duro con el idioma de Hungría.