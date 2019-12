Cuatro curiosidades que no sabías sobre Woody Allen y sus películas

El director de cine, Woody Allen, cumple este domingo 84 años cuando acaba de estrenar una nueva película “Día de lluvia en Nueva York”, mientras el próximo año podrá verse “Rifkin's Festival”. Un estado de forma impecable tras una carrera de éxitos y de algunas sombras. Películas como “Annie Hall”, “Hannah y sus hermanas” o “Matchpoint” marcan una filmografía encomiable que le sitúa en la cumbre de los mejores directores de cine de la historia.

Pero, aunque conozcas sus películas más famosas, puede que desconocieras estas curiosidades del cineasta neoyorkino y que te descubrimos en COPE.

CAMBIO DE TÍTULOS

Casi todo fan de Woody Allen conoce la película “La última noche de Boris Grushenko”, una comedia surrealista de época junto a Diane Keaton. Sin embargo, la cinta se titulaba originalmente “Love and death”. Lo mismo pasó con “Annie Hall”, que en Alemania pasó a llamarse “El neurótico urbano”, mientras que “El dormilón” se tituló en Francia “Woody y los robots”. Tal era la conversión de los títulos en Europa por motivos de marketing que Woody tuvo que acudir a quejarse a la productora United Artist e incluir una cláusula que prohibira cambios tan drásticos.

DECEPCIÓN EN MANHATTAN

A pesar de que Allen siempre se ha considerado alguien “muy confiado cuando empieza a escribir”, también se considera a sí mismo muy crítico con sus propias películas. En una entrevista en 2011 para The Guardian llegaba a asegurar que ninguna de sus película “sería recordada en la historia”. Más drástico fue el rechazo a la propia “Manhattan”. Allen volvió a acudir a United Artist, en este caso para rogar, una vez finalizado el montaje de la película, que no la estrenaran en salas por su descontento con el resultado. Menos mal que no le escucharon.

ANNIE HALL, EL ORIGEN DE TODO

La idea original de “Annie Hall” fue diferente de lo que terminó convirtiéndose. Y es que antes de ser una comedia, estaba pensado que fuera un thriller de misterio sobre un profesor de filosofía que, aparentemente, se había suicidado. Dos ideas que se diversificaron tanto en la trama de “Misterioso asesinato en Manhattan” como “Delitos y faltas”. Además, el montaje original de “Annie Hall” incluía una invitación del diablo al infierno, algo que quedó a la postre para “Desmontando a Harry”.

SIEMPRE EL MISMO CALENDARIO

A Allen se le conoce por ser alguien de hábitos rígidos, sobre todo en los rodajes. No es de extrañar que las películas del director neoyorkino siempre se estrenan en noviembre. Porque siempre comienza los rodajes al inicio de otoño y los montajes arrancan después de Año Nuevo. Siempre cíclico.