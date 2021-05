"Crímenes ilustrados", de juego en redes sociales en el confinamiento a libro

Hace un año, la serie #CrímenesIlustrados fue un reto interactivo que el tuitero Modesto García, con dibujos de Javi de Castro, lanzó en redes sociales como forma de entretener a los internautas y distraerlos del confinamiento, un juego que sale ahora en formato libro.

"¿Se suicidó o fue asesinado?", "¿Quién asesinó al mayordomo?" y "¿Por qué envenenaron al policía?" fueron los tres primeros misterios de esa serie que Modesto García lanzó en su perfil de Twitter con el que sus seguidores comenzaban a investigar, convertidos en detectives aficionados. A los dos o tres días, su creador resolvía el crimen explicando cada prueba en un completo hilo de mensajes.

El creador de estos juegos era Modesto García, conocido por sus historias de ficción a golpe de tuit que le valieron el triunfo en el I Certamen de Tuiteratura de la #FeriaDelHilo, organizada por Twitter España.

Con la publicación de "Crímenes ilustrados", y como se hacía en el juego, por primera vez una historia de detectives no se narrará de forma lineal, sino que será el lector el que debe demostrar sus aptitudes deductivas y ser capaz de armar el puzle completo, explica en un comunicado la editorial Plaza y Janés, que publica el libro el próximo 20 de mayo.

Desde suicidios sospechosos hasta cruentos homicidios, disputas familiares por herencias millonarias, crímenes pasionales, identidades ocultas, secretos mortales y misterios por desvelar, el lector tendrá que resolver doce casos diferentes valiéndose de su perspicacia y observación.

"Yo siempre he sido fanático de las historias de misterio y los relatos policíacos de Agatha Christie o Conan Doyle. Me encanta el reto que supone descifrar un enigma a partir de una serie de pistas y con Crímenes ilustrados convierto a los lectores en detectives. No quiero contarles yo una historia, sino que sean ellos los que la descubran hasta resolverla", afirma Modesto García en el comunicado de Plaza y Janés.

El proyecto nació en pleno confinamiento, recuerda Modesto García: "por un lado, era una forma de entretener a los internautas y distraerlos del hastío del encierro pero a la vez era una manera de invertir mi propia cuarentena en algo de provecho".

Modesto García trabaja como creador de contenidos para Netflix, Penguin Random House, RTVE o Buzzfeed. Entre sus distintos perfiles en redes sociales acumula una comunidad de más de 150.000 seguidores.

Sus creaciones sobre la investigación de crímenes comenzaron en 2018 cuando consiguió dos primeros premios (mejor hilo de ficción e hilo más viral) en la Feria del Hilo organizada por Twitter en la Feria del Libro de Madrid de 2018, con la que simulaba resolver un crimen a través de Twitter, obtuvo cientos de miles de likes y retuits, y el fenómeno log.

Posteriormente se lanzó a la publicación de un segundo hilo de ficción, esta vez en colaboración con Manuel Bartual, que titularon #RedMonkey y para el que contaron con actores, expertos en efectos especiales y otros profesionales que elaboraron una historia transmedia que obtuvo millones de seguidores y repercusión en medios de comunicación de varios países.

En 2019, Manuel Bartual y Modesto García idearon para Playz (RTVE) #ElGranSecuestro, el primer "Escape Room" interactivo que permitía la participación de los internautas para ayudar a los secuestrados a escapar.

El éxito que consiguió en redes con #CrimenesIlustrados durante el confinamiento de 2020 le llevó a la creación de una App y más tarde a la publicación de este libro.