El corto uruguayo 'La inquilina' Premio del Jurado en Terroríficamente Cortos

El cortometraje de terror 'La inquilina' del uruguayo Raul Pierri ha sido galardonado con los premios del jurado y del público al Mejor Cortometraje en la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Castilla y León, Terroríficamente Cortos, que se ha celebrado en Palencia este mes de noviembre.

El Terroríficamente Cortos ha contado, en su décima edición, con 21 cortometrajes seleccionados entre los 340 presentados y dos películas que han sido seguidos por más de 1.500 espectadores y ha contado con la participación de algunos de los realizadores seleccionados, según ha informado la organización del certamen.

Los títulos presentados en esta edición procedían de España, Alemania, Italia, Polonia, Dinamarca, Corea y Estados Unidos, entre otros, y ha sido el título uruguayo 'La inquilina', escrito y dirigido por Raúl Pierri, el que se ha alzado con el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje y el Premio del Público.

Por otra parte, el Premio del Jurado al Mejor Largometraje ha recaído en 'Arboretum', la Mejor Interpretación ha sido para Thaïs Blume, por 'Dana', la Mejor Fotografía para 'El método' y el Premio a los Mejores Efectos Especiales ha recaído en 'Escalation'.

Además el Premio Sociograph al Corto Más Impactante ha sido para 'Feliz aniversario', el Premio AMGu al Mejor Sonido ha recaído en 'La última partida' y el Premio AMGu del Público ha sido para 'Dana'

La X edición del único festival de cine fantástico de Castilla y León ha contado con la presencia del equipo de 'Feliz aniversario', el director de 'Imaginario', Cristian Beteta, y con el actor principal de 'M.O.M.', Santiago Blanco, además del director Tony Morales, ganador de la pasada edición con el cortometraje 'Abracitos'.

Como complemento a la proyección de cortometrajes, el Terroríficamente Cortos ha celebrado su VI Concurso de Fotografía de Terror, cuyas imágenes ganadoras se han expuesto en el Centro Cultural Lecrác de Palencia desde el 20 de octubre hasta el 7 de noviembre y que han visitado más de 500 personas.

La empresa palentina Photo3 ha sido la encargada del revelado de las imágenes para la exposición del VI Concurso de Fotografía de Terror, y ha otorgado uno de los galardones de este certamen a Lore Martell por su obra 'Always with you'.

Terroríficamente Cortos cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Palencia, la asociación Palencia Abierta, la Clínica Morales Cervera y la Asesoría Crisavi y la colaboración de la asociación AMGu, y las empresas Sociograph, Photo3 y los Cines Ortega.