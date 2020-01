Consulta los estrenos de cine de este viernes 31 de enero

Estos son los estrenos para este viernes 31 de enero.

'Judy'

A falta de diez días para la gala de los Óscar, llega a los cines españoles la favorita para alzarse con el galardón a mejor actriz protagonista. Se trata del papel de Renée Zellweger en 'Judy'. La actriz texana ya se llevó el Globo de Oro por su interpretación en el biopic de la diva del Hollywood clásico Judy Garland. La película aborda el ocaso de la carrera de la protagonista de 'El mago de Oz', en concreto, una serie de conciertos que Garland dio en París en el año 1968.

'Underwater'

Kristen Stewart lidera un equipo de investigadores submarinos en 'Underwater'. Cuando un terremoto destroza su instalación submarina, los seis científicos deberán bajar al lecho marino para poder salvarse. Sin embargo, en las profundidas se encontrarán con una desagradable sorpresa.

'Adú'

Luis Tosar, Anna Castillo y Álvaro Cervantes protagonizan esta película dirigida por Salvador Cano. El filme narra el intento desesperado por alcanzar Europa de un niño camerunés de seis años y su hermana mayor. Paralelamente, tenemos a un ecologista que trata de luchar contra la caza furtiva y que al mismo tiempo tiene que lidiar con su hija recién llegada de España. Por último, la película nos presenta a un grupo de guardias civiles que deben proteger la valla de Melilla. Las tres historias acaban entrecruzándose.

'Para toda la muerte'

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un trabajo y un sueldo fijos? 'Para toda la muerte' cuenta la historia de un opositor que se queda fuera de su plaza de funcionario por un solo puesto. La solución parece simple: matar al siguiente de la lista. No obstante, el protagonista se da cuenta de que no será tan fácil, sobre todo cuando descubre que no es el único funcionario frustrado que ha tenido la misma idea.