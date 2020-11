COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- 35 artistas han mostrado sus trabajos en diversos escenarios de Castelló en la Fira Valenciana de la Música

La Fira Valenciana de la Música Trovam-Pro Weekend cerró su octava edición el pasado sábado tras cuatro jornadas de actuaciones musicales y actividades profesionales, en las que 35 artistas han mostrado sus trabajos en diversos escenarios de Castelló.

Las entidades organizadoras del evento, la Valencian Music Association (VAM!) y el Institut Valencià de Cultura (IVC), así como el Ayuntamiento de Castelló de la Plana y la Diputación de Castellón, han hecho un gran esfuerzo para superar los obstáculos derivados de la situación sanitaria y mantener la programación de la Fira en un entorno seguro desde el miércoles 11 al sábado 14 de noviembre, según ha informado Trovam en un comunicado.

De este modo, se han implementado todas las medidas dictadas por las autoridades competentes: toma de temperatura, obligatoriedad de las mascarillas y del gel hidroalchólico, limitación de aforos, ventilación y desinfección de espacios, entrega de acreditaciones y entradas nominales, asignación previa de butacas, salida escalonada de los asistentes y prohibición del consumo de bebidas y comida.

Como cada año, la organización ha configurado una programación artística paritaria, de géneros diversos donde se han incluido artistas de renombre y proyectos emergentes. Así, la Fira ha acogido uno de los espectáculos de preestreno del próximo trabajo de Maria Arnal y Marcel Bagés, un álbum aplazado por la pandemia. El dúo ofreció una propuesta escénica totalmente renovada basada en las voces, las líneas de guitarra, los elementos digitales y la iluminación. El montaje se ganó la ovación del público de la Sala Sinfónica del Auditorio de Castelló.

El mismo escenario ha acogido otro de los platos fuertes de la Feria: el directo de Ciudad Jara. El nuevo grupo encabezado por Pablo Sánchez (La Raíz) ha ofrecido un concierto diseñado especialmente para la ocasión, con la presentación de su álbum de debut, Donde nace el infarto, en formato acústico. También destacan los directos de artistas como Badlands, con el country, bluegrasss y folk de su último álbum, Tornado; y Bigott, quien publicó This Is All Wrong el pasado mes de marzo.

SALA CAMBRA

Las tablas de la Sala Cambra han albergado intérpretes de estilos variados: el post-punk de Futuro Terror, el jazz del cuarteto del trompetista David Pastor, el pop de Néstor Mir y Vienna, el rock de Montefuji, el folk mediterráneo de Elma Sambeat, la electrónica de Zetak y el blues de Solà & Estella.

Finalmente, el Escenario Turia, situado en la terraza del Auditorio, ha sido testigo de los directos de artistas valencianos como Gem, BlackFang, el dúo formado por Laura Esparza y Carlos Esteban, The Black Beat, Loretta's y Amazonians. Por otra parte, han actuado intérpretes estatales como Le Parody, Meritxell Neddermann, Anna Andreu, Fizzy Soup, Le Nais, Escuchando Elefantes y Kings of the Beach, así como los portugueses dois, pois, una actuación que ha sido posible gracias al acuerdo con el circuito Ou Tonalidades.

La Fira Valenciana de la Música también ha acercado la música a diversos espacios de la capital de la Plana Alta. Así, el Escenario À Punt, localizado en el Teatro Principal, ha acogido el espectáculo para música familiar de ELVISent i Jornalers y las actuaciones de Tardor, Pleasant Dreams, Xavier de Bétera y Maria Jaume, artista mallorquina que ha viajado a Castelló gracias a la colaboración con la Feria B! de las Islas Baleares.

Por otra parte, la reciente normativa aprobada por el Ayuntamiento de Castelló ha obligado a suspender los conciertos que debían celebrarse en la Plaza Huerto Sogueros. Sin embargo, los directos de las bandas Nuc, Funkiwis y Cactus se han podido seguir a través de la web de la Fira, mientras que Lèpoka ha actuado en el Teatro del Raval. En cambio, se ha tenido que aplazar el espectáculo Ovidi 25 que debía tener lugar en el Escenario À Punt por el contagio de un contacto directo de uno de los artistas.

JORNADAS PROFESIONALES

Las consecuencias del coronavirus han centrado buena parte de las sesiones profesionales, que han reunido a más de doscientos participantes. La irrupción de la Covid-19 ha puesto en juego miles de puestos de trabajo y ha supuesto cuantiosas pérdidas económicas en el sector musical. Asimismo, la reactivación del sector debe afrontar numerosos problemas. Por lo tanto, los trabajadores del ramo se han reunido para reflexionar sobre la situación actual y encontrar vías que aseguren el futuro.

Por otra parte, la Fira ha albergado las II Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical), organizadas por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana. Su objetivo ha sido analizar las posibilidades de la música en la dinamización turística de los territorios.

Las 'Converses del Trovam', una iniciativa que se puso en marcha el año pasado con Luz Casal, se han convertido en uno de los grandes atractivos de la Fira al exponer directamente los puntos de vista de los artistas. Bajo la dirección de cuatro periodistas culturales, el público ha podido escuchar las vivencias y opiniones de Christina Rosenvinge, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2018; Samantha Gilabert, quien acaba de publicar su primer disco, Nada; Raül Refree, músico, productor y colaborador de artistas como Rosalía, Kiko Veneno o El Niño de Elche; y Juanma Latorre, guitarrista y compositor de Vetusta Morla.

La Fira Valenciana de la Música también ha organizado talleres prácticos sobre contratación y cuestiones administrativas; los agregadores digitales; el playlisting en Spotify; la industria del videoclip; la contratación de artistas; la esponsorización; y el análisis de datos. Por último, responsables de los Premios MIN de la Música Independiente, la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y el circuito Girando Por Salas (GPS) han expuesto sus experiencias, mientras que diversos autores han presentado sus novedades editoriales acerca del mundo de la música.