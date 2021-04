Comic Barcelona no se celebrará presencialmente por segundo año consecutivo

Comic Barcelona, la principal cita del sector en España, tampoco se celebrará presencialmente este 2021 por las medidas de control de la covid, según ha informado FICOMIC, la entidad organizadora, que confía en que el Salón del Manga, otro de los grandes de ese ámbito, sí pueda llevarse a cabo en otoño como estaba previsto.

"Las restricciones y el ritmo actual de vacunación hacen que esta primavera sea demasiado pronto para organizar en condiciones un acontecimiento de las dimensiones de Comic Barcelona", motivo por el que han decidido posponer la parte presencial del evento hasta 2022, informan los organizadores a través de sus redes sociales.

No obstante, "para que nada ni nadie le quite su fiesta más célebre e importante al cómic" y "no dejar huérfanos a los seguidores del salón", los promotores de la cita comiquera española por excelencia mantendrán su versión telemática "Comic Barcelona on demand", del 28 al 30 de mayo, las mismas fechas en las que estaba prevista su versión física, ha explicado a Efe la directora general de FICOMIC, Meritxell Puig.

"Durante el año haremos algún otro proyecto pequeñito, que tendrán que ver con los objetivos principales de FICOMIC que son la promoción y divulgación del cómic, y en eso estamos, pero todavía estamos viendo por dónde se podrá tirar, qué fórmulas utilizar, pero está siendo todo muy complicado, parece que avanzas y luego vuelves para atrás...", se ha lamentado Puig.

En cuanto al próximo Salón del Manga, organizado también por FICOMIC, y previsto a priori del 29 de octubre al 1 de noviembre, Puig se muestra más esperanzada.

"Cruzo los dedos, porque espero que podremos tener Manga Barcelona, que sí podremos hacerlo físicamente, aunque de forma distinta a lo que estábamos acostumbrados, porque aunque no se podrá hablar de normalidad hasta el 2022, con más del 70 % de la población vacunada que se prevé, nos podemos plantear una versión presencial".