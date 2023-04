Cintia Lund, una voz con personalidad en la "re-movida" madrileña

María Muñoz Rivera

Nacida en Gran Canaria, de origen sueco y con varios años de residencia en centros neurálgicos del arte como Nueva York o Shanghái, Cintia Lund se considera una artista "polifacética" que encuentra en la música "una vía de escape" y que presenta su último sencillo, "No sé bailar".

"Diría que soy algo así como una artista multidisciplinar; soy camaleónica y me gusta cambiar de un proyecto a otro. Aunque no me molestan las etiquetas, ayudan a la gente a tener referencias", dice a EFE en una entrevista Cintia Lund (Gran Canaria, 1994), que se ha ganado el apodo de ser uno de los rostros de la "re-movida madrileña".

Lund, que ha ido forjando esta personalidad viviendo en distintas partes del mundo desde su primer año de vida, canta, compone, produce y es un rostro habitual en publicidades y comerciales de moda, como el último desfile de Agatha Ruiz de la Prada dentro de la semana de la moda madrileña en la pasada edición de febrero.

"Me gusta coger las riendas de la situación. Por ejemplo, tras muchos años en estudios he aprendido a producir casi sin darme cuenta, y no le tengo miedo a hacerlo", dice Lund, que reconoce que, si tuviera que encasillarse en un estilo, "sería algo así como 'retro-vibes'".

Aunque asegura disfrutar de todas las facetas, tiene claro que la música prevalece por encima de las demás. "Si tuviera que elegir elegiría la música, pero porque no puedo no elegirla, para mí es una forma de desahogarme", explica la grancanaria.

Su melena corta y su voz grave han convertido a la artista en fácil de identificar, como también lo hacen sus videoclips dirigidos por Fernando Diez Cabeza, en colores vivos que recuerdan a la estética de las producciones de Almodóvar o Saura. El último de ellos es el de su tema "No sé bailar", sencillo que lanzó el 22 de marzo.

"Es una canción que reivindica la gente torpecilla, a todos a los que nos cuesta movernos en las discotecas y que miramos desde la barra del bar", dice Lund sobre la canción, "un tema muy yeyé" cuyo videoclip extendido se presenta al público este martes a las ocho y media de la tarde en la Sala Equis de Madrid, mismo lugar donde fue rodado.

El sencillo llega después de otros como "Agatha" -un tributo a la diseñadora-, "Red Velvet", "Dont Cry for me Manhattan", o "Aquí en Madrid", un homenaje a la capital madrileña. Aunque reconoce haber evolucionado desde que comenzó su producción hace más de cinco años, otras cosas han permanecido como parte de su identidad.

"Me he dado cuenta de que no puedo evitar introducir un órgano en mis canciones, me fascina su sonido, al igual que añadir sonido ambiente que recrea el ambiente del que hablo en cada tema", dice Lund, que apuesta por el formato de presentar sencillos de forma paulatina en plataformas, una modalidad elegida por cada vez más artistas.

"Me gusta que haya tiempo de saborear cada canción entre una y otra, hasta casi de aburrirte. Creo que es estresante lanzar canciones como si fuéramos una fábrica", dice la artista, que tiene claro que es importante "hacer ruido, estar presente y saber adaptarse a los tiempos que corren", desgrana.