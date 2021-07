El cine apuesta por los taquillazos para recuperar espectadores ante el miedo a una quinta ola

Los exhibidores lo sabían porque así se lo habían dicho los ciudadanos: “volveremos al cine cuando haya estrenos”. Con el 80% de las salas abiertas en todo el mundo, las grandes superproducciones vuelven al cine, demostrando por cierto, que era la condición para el regreso de los espectadores.

El estreno de 'Fast and Furious 9' se convirtió en España en todo un fenómeno: llegó con el mes de julio y arrasó la taquilla con casi tres millones de euros de recaudación en el primer fin de semana: el mejor estreno desde 2.019.

La esperada “Viuda Negra”, la primera película de Marvel en 2 años, fue la reina de la taquilla el pasado fin de semana, aunque se quedó a un millón de euros de “Fast and Furious”. La razón: la película protagonizada por Scarlett Johansson se estrenó paralelamente en una plataforma. Sin embargo no tuvo el comportamiento esperado “A todo tren. Destino Asturias” la cinta familiar de Santiago Segura que, aun siendo el mejor estreno español, se quedó en un millón de euros de recaudación en su estreno, lejos de lo que supuso el verano pasado “Padre no hay más que uno 2” que , estrenada en menos salas, recaudó un millón cuatrocientos mil euros en su fin de semana de estreno.

“Los cines de nuestro país han pasado de recaudar unos 500 mil euros un fin de semana a principio de año, a los más de dos millones desde que se estrenó el mes de Julio de 2021”, nos cuenta Luis Gil , el director general de la Federación de Cines, muy esperanzado porque “cada fin de semana llegarán blockbuster a las salas”.

Esperan que este el pelotazo venga de la mano de una película familias, “Peter Rabit 2: a la fuga” , y de otra de terror, “La purga infinita”.

Aun así, los exhibidores están preocupados por el impacto de la quinta ola, un nombre, por cierto, muy cinematográfico. “Claro que nos preocupa-asegura Luis Gil- pero estamos muy esperanzados con la vacunación”.

Se reactivan los estrenos, y con ellos la vuelta al cine que hace un año, se había fundido a negro.