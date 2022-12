Chomsky equipara invasión rusa de Ucrania a Hitler en Polonia o EEUU en Iraq

El lingüista, intelectual y activista Noam Chomsky ha equiparado la invasión rusa de Ucrania con la de Hitler en Polonia o la de Estados Unidos en Iraq en la gala de clausura del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona.

En una videoconferencia, Chomsky ha dicho que la guerra de Rusia en Ucrania es "un crimen de guerra a la misma altura" que los otros dos acontecimientos históricos citados.

El veterano intelectual norteamericano ha situado el origen de la actual guerra en el acuerdo que en 1990 alcanzaron, durante el colapso de la antigua Unión Soviética, el presidente ruso Mijail Gorbachov y el presidente americano, George Bush padre, para aceptar el ingreso de la reunificada Alemania en la OTAN con la condición de que esta organización no se expandiría más hacia el este, una decisión que Bill Clinton no respetó, ha dicho.

Chomsky, que ha calificado a Ucrania como "un socio de facto de la OTAN", ha señalado que "hay que buscar acuerdos de cualquier tipo para intentar evitar la escalada del conflicto".

Sobre la lucha por liberar a Julian Assange, ha afirmado que hay poca conciencia sobre su caso y que hace falta mucho activismo para darle más difusión.

Respecto a la crisis climática, el lingüista ha advertido que tenemos unas pocas décadas para evitar el colapso y para no llegar "a un punto irreversible" y ha instado al activismo a concentrarse en "dar a conocer la naturaleza de las amenazas climáticas" y, a los grandes poderes, a trabajar conjuntamente para encontrar una solución.

En la clausura del certamen se han entregado los Premios de Derechos Humanos de Barcelona, que han recaído en el escritor ucraniano Andréi Kurkov (Premio Letras y Derechos Humanos), la política afgana Malalai Joya (Premio Voz y Derechos Humanos), el abogado y periodista colombiano Daniel Mendoza Leal (Premio Mirada y Derechos Humanos), el periodista y exdirector de FundiPau Jordi Armadans (Premio Arcadi Oliveres), la abogada Patricia Fernández Vicens (Premio Derechos Humanos) y la Fundación Pare Manel (Premio Honorífico).

El festival ha cerrado una edición en la que se han proyectado más de 100 películas nacionales e internacionales, entre las cuales han sido premiadas:

Mejor Largometraje: "Go through the dark", de Yunhong Pu

Mejor Cortometraje de Ficción: "Adjustment", de Mehrdad Hasani

Mejor Cortometraje Documental: "A robot for Colcabamba", de Luciano Gorriti y Adrián Portugal

Mejor Fotografía y Mejor Guión: "The winner", de Ali Keivan

Mejor Cortometraje Catalán: "El rellotge del meu pare", de Francesc Palau

Mejor Película Medioambiental: "Children of Lead", de Martin Boudot.