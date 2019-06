Chk Chk Chk envuelve de Sonidos Líquidos a la isla de Lanzarote

LANZAROTE, 10 (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco)

La mezcla de guitarras y electrónicas de Chk Chk Chk, acompañada del habitual show de su cantante Nic Offer, pusieron punto y final al festival Sonidos Líquidos que se ha celebrado en la isla de Lanzarote y que este fin de semana reunió a cerca de 3.000 personas en la reserva de la Biosfera La Geria.

La banda británica era la cabeza de cartel de un festival diferente, en el que la música comparte protagonismo con la gastronomía, la naturaleza y la sostenibilidad. No era extraño además ver deambular por el público a algunos de los grupos que iban a tocar posteriormente y, en este caso, el manido 'estamos alucinando de estar aquí' de los cantantes parecía cobrar algo de sentido en el escenario principal, junto a peculiares viñedos y paisajes volcánicos.

Nic Offer fue uno de los que pareció tomárselo en serio desde el primer minuto. Con una llamativa combinación de camisa que simulaba un elegante frac (incluida pajarita) y un pantalón corto y calcetines a lo Angus Young, a la tercera canción ya se encontraba dando botes entre el público, que parecía no dar crédito a la familiaridad compartida por el cantante.

Sonaron algunos de los temas más reconocibles de la banda, también las novedades que apuntan a nuevo disco para este año --dos singles, entre ellos 'Ur paranoid'-- y sonaron bien. E incluso acaparó protagonismo en el escenario una cantante negra para poner los tonos de gospel, un acierto de la banda que permite a Offer darse un respiro en la voz y sacar partido --aun más-- de su faceta de 'frontman'.

Con estos mimbres, no lo tenía fácil el siguiente grupo en salir a escena, con la responsabilidad además de mantener el 'in crescendo' con el que Chk Chk Chk suele acabar sus conciertos. Los 'agraciados' fueron Delaporte, uno de los grupos de moda de la nueva electrónica en España formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi, que sin embargo supieron seguir haciendo saltar al público con temas como 'Supermán' o 'Un jardín'.

Ya lo avisaba Sandra Delaporte en la previa a este festival y lo cierto es que la puesta en escena de la banda es una combinación de máquinas y baile, con perfecta sincronización entre el dúo --uno se llega a preguntar quién hace qué sonido, mientras no dejan de moverse y replicar voces que reverberan decenas de veces--. A las canciones más 'mediáticas' de la banda --'spoiler': se viene una nueva canción del grupo para la campaña de unos grandes almacenes este verano--, que coreó sin pestañear gran parte del público, se sumaron otras que revelan su potencial lírico. 'Eres drama y no hay más Netflix que mirar', en 'Ni un beso', es buena muestra de ello.

SECOND, EN EL ALMACÉN

El resto del sábado de festival fue una alternancia de grupos ya conocidos y con cartel dentro del circuito de festivales en España, como Viva Suecia, una apuesta segura que tiró de repertorio e incluso de alguna parada imprevista en 'Hemos ganado tiempo', que aprovecharon para explicar al público cómo era el estribillo. También hubo sorpresas, con un rock indescifrable de King Salami and the Cumberland Three, que se atrevieron con la versión de 'Tainted love'.

El día anterior, ya en un escenario más 'modesto' como la plaza de El Almacén, también hubo tiempo para grupos revelaciones. Lo fue Lajalada, banda liderada por Belén A. Doreste que jugaba en casa, pero que para los venidos de fuera supuso un descubrimiento: letras intimistas acompañadas de un ritmo electrónico y que también cuenta con subidones festivos. Y, por supuesto, los murcianos Second: 'Muérdeme', 'Nada' o 'Rincón exquisito' son ya hits que el público identifica con facilidad y permite a la banda tomar aire para luego consolidar su amplio repertorio de más de diez años de recorrido.