Chanel dedica el disco 'Agua!' a sus detractores: "Desde pequeña he recibido mucho odio"

Chanel publica este viernes '¡Agua!', un esperado primer disco que suena a pop, bachata o reguetón y que dedica a quienes le pusieron piedras en el camino: "Desde pequeña siempre he recibido mucho odio y racismo", ha asegurado a EFE la artista que logró la tercera posición para España en Eurovisión 2022.

"A mí la gente no me lo ha puesto fácil, no sólo ahora. Me tuve que poner una armadura y estar preparada para ver qué era lo siguiente que venía. Pero ahora puedo decir también que, gracias a eso, también soy la persona que soy, que gracias a esas dificultades he podido superarme. Así que todos los que me pusieron trabas, pues eso, gracias", ha afirmado la cantante.

Chanel Terrero (La Habana, 1991), confiesa que ir a terapia también le ha ayudado a sobrellevar el 'hate' (odio) que recibió cuando ganó el Benidorm Fest 2022 con 'SloMo', gracias al voto del jurado, por encima de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras, las preferidas de la audiencia.

Ahí fue cuando lloró, alzó la cabeza, bloqueó los comentarios negativos, abrazó los positivos y tiró adelante para, finalmente, quedar tercera en Eurovisión (mejor puesto de España en 27 años) y cambiar la opinión pública.

"En ningún momento pensé en tirar la toalla, ni antes ni ahora, ni en toda mi carrera. Hay momentos malos, días duros, en los que estoy cansada de todo y no puedo más, pero nunca en tirar la toalla. Al final el amor por lo que hago, por mis sueños es lo que hace que siga adelante", ha detallado.

Ahora dice sentirse "enamorada como una adolescente, de eso que no comes ni duermes" al debutar con su primer disco, dos años después de su victoria en la primera edición del Benidorm Fest y a punto de celebrarse la tercera.

Intervalo en el que sus seguidores le pedían que sacara de inmediato nueva música, pero ella, al venir del mundo de los musicales, distinto al de la industria musical, pidió paciencia y respeto.

"Yo necesitaba tomarme mi tiempo para conocer cómo funcionaba este mundo, necesitaba también dotarme de las herramientas necesarias para sacar un buen producto. Era la primera vez que me enfrentaba no a interpretar un personaje, sino a ser yo misma y a volcar las cosas que yo siento y quiero. Necesitaba tiempo para todo eso porque este disco es el sueño de mi vida desde que era pequeña", subraya.

Chanel afirma que el título del disco es una metáfora de su propia personalidad, "cambiante y que evoluciona", explica la cantante, que además de sonidos como la bachata, el reguetón o el pop se atreve a cantar en inglés y se arriesga con una balada gospel.

"Me apetecía hacer una balada y explicar un poco todo lo vivido, contar mi historia y llegar a los corazones de la gente. También es en la que muestro mi faceta de cantante, a pie de micro y voz. Ese tema es el cierre del círculo de este primer álbum", asegura.

El disco está formado por un total de doce canciones, entre las que destacan 'Clavaito', con Abraham Mateo, 'Loka' con Maikel Delacalle, 'Ping Pong' con Ptazeta, 'Hasta que amanezca', con Zé Felipe y Rocco Hunt, los temas dosmileros 'House Party' y 'Lucky Me' o la ya conocida 'SloMo'.

Sobre hacer una gira, la cantante confiesa ser muy supersticiosa, por lo que aclara que hasta que no estén cerradas todas y cada una de las fechas no va a desvelar cuándo empezará ni por qué sitios pasará, pero lo que sí detalla es que serán muchas paradas y que está trabajando muy duro en la puesta en escena.