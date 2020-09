Cavestany estrena en San Sebastián una comedia fantástica con Carmen Machi

Magdalena Tsanis

Con una premisa cómica, un toque de fantasía y una pareja de actores como Carmen Machi y Pepón Nieto, Juan Cavestany plantea una reflexión sobre el miedo, la percepción del tiempo y el turismo en tiempos de la globalización en "Un efecto óptico", proyectada anoche en la sección Zabaltegi del Festival de San Sebastián.

El creador de "Gente en sitios" y de la serie "Vergüenza" redobla su apuesta por el cine autoproducido y arriesgado con esta película con aires de fábula surrealista que rodaron en noviembre del año pasado y cuyo montaje quedó interrumpido por la pandemia.

Un matrimonio de Burgos viaja a Nueva York con la intención de "desconectar" y hacer todos los planes que vienen en la guía; pero nada más aterrizar empiezan a comportarse de un modo extraño y a percibir señales de que están atrapados en un bucle temporal.

"El punto de partida es la observación de ese fenómeno del turismo y de esos personajes que están en otra ciudad en gran medida representando un papel", explica a Efe Cavestany, que ve "un paralelismo entre el turista y el actor, un decorado al que vas y te comportas de una manera que es casi real pero no del todo".

El director, guionista y dramaturgo, premio Max de teatro por "Urtain", vivió en Nueva York durante un tiempo. "Me gustaba identificar a los turistas y especialmente a los españoles, cómo se movían en ese mundo de tópicos y expectativas, de ir a cumplir el expediente con la lista de cosas que pone en la guía, que es como un guion pero que no corresponde con lo que están viendo".

Uno de los temas que aborda la película es la percepción del tiempo. A Cavestany le divierte la comparación con el "Tenet" de Nolan pero dice sentirse más próximo al espíritu de Charlie Kaufman en "Estoy pensando en dejarlo", otra "comedia extraña con tiempos cruzados".

Sobre la mirada de extrañamiento ante la realidad presente en todas sus películas, opina que en ésta se acentúa aún más. Admite que puede resultar "angustiosa" por momentos pero subraya que los personajes "se esfuerzan y son conscientes del caos en el que están inmersos".

Dicho de otra manera, hay una manera de salir del bucle que Cavestany resuelve de un modo sutil y sorprendente. "Hay personas que me dicen que no se entiende, pero yo creo que está clarísimo", sostiene.

Más de cinco años llevaba el director dando vueltas a su guion. Al principio eran dos parejas que se encontraban en Nueva York haciendo el mismo viaje, pero por motivos de presupuesto y planificación lo modificó.

Dice que la película ha sido posible en gran parte gracias a sus actores, dos cómplices que se involucraron por completo. "Me crucé un día con los dos en el teatro y me soltaron que a ver si hacíamos algo, y eso no me suele pasar, así que me quedé con la idea y les llamé a pesar de que no tenía una gran relación con ellos", recuerda.

La manera de trabajar de ambos ha sido muy diferente. "Carmen se dejaba llevar a pesar de que la película era difícil de imaginar leyendo solo el guion; Carmen se lanzó a ciegas mientras que Pepón era más cartesiano, quería entenderlo todo".

La producción ha corrido cargo del propio Cavestany, que la ha financiado de su bolsillo, junto a Álvaro Fernández Armero y la directora de producción Alicia Yubero, con quienes trabajó en "Vergüenza".

"También le sableamos algo de dinero a (el actor) Javier Gutiérrez; al acabar la tercera temporada de la serie estábamos de subidón y queríamos seguir haciendo cosas, así que yo saqué el guion y les dije que Pepón y Carmen estaban dispuestos a hacerlo".

La película tardará probablemente unos meses en llegar a las salas de cine, ya que en el último tramo del año se van a acumular muchos estrenos pospuestos, pero también esperan mostrarla en plataformas.