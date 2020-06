CATALUNYA.-Coronavirus.- El Festival de Sitges ayudará a buscar financiación para siete producciones

El Festival de Sitges propondrá una selección internacional de siete proyectos cinematográficos de género fantástico en la segunda edición del foro Fantastic 7, una iniciativa que impulsó el año pasado junto al Marché du Film del Festival de Cannes (Francia) para buscar oportunidades de financiación y comercialización para proyectos.

Según un comunicado del festival este martes, el foro Fantastic 7 tiene el objetivo de fomentar el talento emergente del universo fantástico y conseguir apoyo para los proyectos presentados, y celebrará esta edición de manera virtual a raíz del coronavirus.

Los proyectos que se presentarán son 'Irati', de Paul Urkijo Alijo; 'Foreign Cop', de Maxim Bessmertny; 'Huesera', de Michelle Garza Cervera; 'I Have To You', de Tim Kasher; 'Illicit', de Minji Kang; 'Three for Eternity', de Rami Yasin,; y 'Violation', de Madeleine Sims-Fewer y Dusty Mancinelli.