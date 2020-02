BTS, el grupo de K-Pop más escuchado en Spotify en España y en todo el mundo

El grupo de música BTS ha superado este mes de febrero los 8000 millones de reproducciones en Spotify, confirmándose como el grupo de K-Pop con más escuchas en todo el mundo dentro de la plataforma de reproducción musical sueca, también en España.

Así lo ha confirmado la propia compañía en una nota de prensa en la que ha detallado los datos del género surcoreano en su sistema, que desde 2014 ha visto aumentadas las reproducciones en un 1800 % hasta llegar a las 41 000 millones, siendo más de la mitad de sus oyentes jóvenes de entre 18 y 24 años.

BTS lideran también el listado de grupos de K-Pop más escuchados en la plataforma en España, país donde actuarán por primera vez los días 17 y 18 de julio de este mismo año, en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona, para presentar su último disco, "Map of the Soul: 7", publicado el pasado 21 de febrero.

Según la clasificación de Spotify, en las escuchas predilectas de este género entre los usuarios españoles les siguen, por este orden, BLACKPINK, EXO, TWICE y Monsta X.

De entre todos ellos, destaca doblemente el caso de BLACKPINK, pues su tema junto a Dua Lipa "Kiss And Make Up", es el de mayor éxito de su catálogo en España desde 2014, el segundo en todo el mundo, solo un puesto por detrás de "Boy With Luv", de BTS con Halsey.

Sin prácticamente divergencias, son esas formaciones las que se alzan asimismo como las más escuchadas en Spotify en todo el mundo. Así, tras BTS, aparecen BLACKPINK, EXO, TWICE y Red Velvet.

"Este es realmente el primer género musical asiático que logra repercusión internacional", ha asegurado en la nota uno de los principales directivos de Spotify en Asia, Kossy Ng, quien ha añadido que "la forma en la que se comunican" los seguidores de K-Pop "no se parece a ningún otro fandom".

Debido a la expectación que generan entre sus fans, BTS han sido apodados por la BBC como "los Beatles del siglo XXI", un símil que compara el fenómeno que generó en los años 60 la "Beatlemanía" con el inspirado por el grupo coreano, que vendió más de 2 millones de entradas en su gira mundial entre agosto de 2018 y octubre de 2019.

