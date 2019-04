Boney M, liderada por Maizie Williams, actuará en el Sons del Món, en Girona

La banda Boney M, liderada por una de las integrantes del grupo original, Maizie Williams, que se acompaña de tres cantantes y músicos, actuará el próximo 2 de agosto en el festival Sons del Món en un concierto programado en la Ciudadela de Roses, en Girona.

Según informa la organización, la cita se enmarca en la celebración de los 40 años de un conjunto que fue referente de la música disco de los años 70.

Boney M acumula varios temas que han aparecido en las listas internacionales de éxitos como "Brown Girl in the Ring", "Rivers of Babylon", "Daddy Cool", "Sunny", "Rasputin" y "Belfast", entre otros.