Binoche: "Cada instante, cada segundo de una película, ha de ser especial"

La actriz francesa Juliette Binoche, que este sábado recogerá el segundo Goya Internacional de la Academia del Cine español, ha declarado su amor por la interpretación y ha asegurado que si no hubiera disfrutado cada película que ha hecho "no le hubiera merecido la pena" esta profesión.

"Cada instante, cada segundo de una película ha de ser especial, si no, no es la expresión de algo nuevo, sería solo un trabajo. Si una película no te cambia, es que algo no esta bien", ha señalado la ganadora de un Óscar por "El paciente inglés" (1996).

Binoche (París, 1964), referente del cine europeo y con una trayectoria que abarca cuatro decenios, sumará mañana este Goya a una colección de premios que incluye también los César del cine francés y los Bafta británicos.

La actriz ha ofrecido una rueda de prensa en el edificio histórico de los Reales Alcázares en Sevilla al tiempo que la noticia de la muerte de Carlos Saura corría de móvil en móvil entre los periodistas; discreta y colaboradora, Binoche ha seguido contestando con toda amabilidad.

Ha contado que no piensa en dirigir, porque para ella, "actuar es un modo invisible de dirigir. No firmas la película, pero estás 'en' la película y 'eres' la película. Siento que entre actor y director se produce una sinergia tan importante que, muchas veces, esa función de dirigir no está clara".

"Yo amo la interpretación, pero eso no es sólo lo que yo hago: es dejar que mi abnegación salga, es soltar algo que llevo dentro pero no soy yo, sino que sale a través de mí", ha dicho y acto seguido ha sonreído para comentar "espero que entiendan lo que digo".

"Cuando hago un personaje me transformo, y tengo la necesidad de mostrar esa transformación. Todas las películas que he hecho me han cambiado de forma inesperada", ha agregado.

Ha comenzado con un generoso "amo Sevilla" y ha contado que, jovencita, estuvo con un amigo en la capital andaluza, sin reserva de hotel, en una Nochebuena. "Por poco nos quedamos sin cenar", se ríe, y añade que guarda recuerdos maravillosos "del cielo azul, del frío, y de la amabilidad de un camarero" que finalmente les dio de comer.

Para la actriz, último Premio Donostia del Festival de San Sebastián, "es un honor" recibir este reconocimiento internacional de la Academia española que sólo tiene su colega Cate Blanchet. Y, al tiempo, siente que "no es un premio para Juliette, no es a mí -ha dicho-, sino a mi fuego y mi energía interior, es a mi necesidad de transformar mi propia vida".

Ha reconocido que, en los años 80, cuando ella comenzaba su carrera (de 1986 es "Mala sangre", de Leos Carax), trabajar en el cine era una cuestión "de seducción", pero ahora "las cosas han cambiado", dice.

"Ahora hay más mujeres directoras que en esa época en la que los directores se prestaban a ese juego de seducción, que no sé muy bien cómo funcionaba. Y tampoco sé cómo conseguí librarme de situaciones peligrosas con hombres mayores" a los que consiguió "frenar".

Quizás se ha salvado, argumenta, por la educación que recibió de pequeña: "yo fui criada por una mujer que era muy consciente de los peligros, me educó sólidamente para estar preparada. Una persona independiente y feminista que me enseñó a ser fuerte desde pequeña", afirma.

"Y sí me ha pasado -confiesa-, directores, productores han venido a besarme y a tocarme y yo he dicho que no, es que ni siquiera me lo planteaba y cuando eres consciente de ello puedes ser fuerte, puedes luchar por defenderte", ha asegurado.

"Se hace camino al andar y yo tengo un ángel que a veces dice que no y otras que sí; a lo mejor es intuición. Se aprende mucho también de los errores en la vida. Actuar siempre es descender, encontrar la luz desde la oscuridad y muchas veces tienes que ir a la oscuridad para tú crear la luz y el camino", reflexiona.

Respecto al movimiento "#MeToo", Binoche celebra que se haya producido: "ha cambiado muchas vidas para mejor".

"Cuando era pequeña no sabía muy bien lo que era la interpretación, ni por qué decides ser actriz (...). Eliges esto porque es la esencia de lo que quieres hacer y mañana intentaré explicar mejor por qué amo esta profesión. La amo porque las actrices y los actores recibimos amor, pero también queremos darlo: compartir ese fuego, esa energía, ayudar a los demás".

"Ganar este premio no es fácil, es importante para saber dónde estás, ser humilde, encontrar tu sitio y por qué estás donde estás, si no lo haces es muy peligroso", ha concluido.