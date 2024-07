Bibiana Fernández regresa a los escenarios para descubrir su vena dramática en 'La señora'

Bibiana Fernández regresa a los escenarios con 'La señora', un espectáculo escrito y dirigido por Pablo Quijano, inspirado en 'Las criadas', de Jean Genet, con el que la actriz hace gala de su vena dramática.

Quijano asegura que la actriz tiene "una vena dramática por explotar" y añade que tanto como director como espectador quería ver a una "Bibiana desgarrada" sobre el escenario del madrileño Teatro Pavón, donde estrena este miércoles 'La señora'.

La actriz recogió el guante y se arriesga con un texto duro, en el que interpreta a María, una actriz que se retira de los escenarios en los 70 anclada en el hecho de que, debido a la censura franquista, no pudo estrenar la obra de Jean Genet, 'Las criadas'; ahora sus hijos, aspirantes a directores, quieren convencerla para que vuelva a actuar.

Con su habitual desparpajo, Bibiana Fernández asegura que no tiene "noticia de que a una actriz la hayan matado después de un estreno porque no haya gustado. No soy Amparo Rivelles ni Nuria Espert", admite, pero confía en su tesón, en su trabajo y dedicación y en la labor de dirección para sacar este trabajo adelante.

Quijano buscaba para 'La señora' a una actriz que hubiera vivido el proceso de la Transición: "La primera vez que hablé con Bibiana me dí cuenta de que había acertado de pleno".

Por su parte, ella admite que los cambios del país iban en paralelo a los suyos. "Me he pasado la vida aprendiendo a moverme y todas esas transiciones me hacen conocer de qué va la función".

La intérprete asegura que le gusta trabajar con gente joven y se muestra encantada de compartir las tablas con Xoán Fórneas y César Vicente.

Una peluca pelirroja y de pelo rizado marca su presencia en el escenario, una elección que le permite distanciarse de sí misma.

Espera que los espectadores se sorprendan y que les guste, pero añade que siempre es una incógnita. "La riqueza de esta profesión es hacer cosas diferentes", subraya.

"Es de alguna manera una especie de símbolo del arte y para eso hay que tener una magia especial y un atrevimiento especial. Cuando ella aparece entra el mundo de la ficción y enraíza muy bien con las dotes de actriz", remarca Quijano.