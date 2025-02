Beyoncé hace historia y Kendrick Lamar triunfa en los Grammys con cinco premios

La 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, ha sido una noche histórica para dos de los artistas más influyentes de la música actual: Beyoncé y Kendrick Lamar. La cantante texana hizo historia al ganar por primera vez en su carrera el ansiado Grammy a Álbum del Año con COWBOY CARTER, mientras que el rapero californiano se llevó cinco premios, destacando sus victorias en las dos categorías más importantes de la noche: Grabación del Año y Canción del Año.

Beyoncé, que se encontraba entre las artistas más nominadas de la noche, consiguió finalmente el que muchos consideraban el "premio más grande": el Grammy a Álbum del Año con COWBOY CARTER. "Han sido muchos años", dijo emocionada durante su discurso de aceptación, haciendo alusión a los largos años de espera para obtener esta distinción. La cantante, que hasta la fecha había sido candidata en varias ocasiones sin lograrlo, se convierte en la primera mujer negra en ganar este galardón desde Lauryn Hill en 1999, y en la séptima artista en lograrlo con un disco de género country.

'COWBOY CARTER' es el octavo álbum de la carrera de Beyoncé y su esperado "segundo acto" después de Renaissance (2022). En este trabajo, la artista explora el género country, un terreno en el que se había sentido rechazada tras una polémica actuación en los premios CMA. La mezcla de géneros como el country, el pop, el rap y el hip-hop en COWBOY CARTER no solo ha sido un éxito de crítica, sino que ha demostrado la capacidad de Beyoncé para reinventarse y conquistar nuevos públicos.

Además de este reconocimiento, Beyoncé se llevó dos premios más: Mejor Actuación de Dueto Country por su colaboración con Miley Cyrus en II MOST WANTED y Mejor Álbum de Country, consolidándose como una de las artistas más completas y versátiles de la industria musical.

Mientras Beyoncé celebraba su histórico triunfo, Kendrick Lamar se alzó como el gran ganador de la noche en las categorías de mayor prestigio. El rapero, que ya había sido una figura clave en ediciones anteriores, se hizo con los premios a Grabación del Año y Canción del Año con su tema Not Like Us.

En su discurso de aceptación, Lamar dedicó el galardón a las víctimas de los incendios en Los Ángeles y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje claro a su eterno rival, Drake. En una de sus estrofas de Not Like Us, Lamar acusó a Drake de abusos sexuales y pedofilia, una acusación que ha generado una gran controversia y que, sin duda, ha acaparado la atención mediática. La canción, que ha sido aclamada por la crítica, reafirma el compromiso de Lamar con la lucha por la identidad cultural y el poder del hip-hop como vehículo de expresión.

La lista completa de los ganadores de los Premios Grammy 2025

Grabación del Año: Not Like Us, Kendrick Lamar

Álbum del Año: COWBOY CARTER, Beyoncé

Canción del Año: Not Like Us, Kendrick Lamar (compositor: Kendrick Lamar)

Mejor Artista Nuevo: Chappell Roan

Productor del Año, No Clásico: Daniel Nigro

Compositor del Año, No Clásico: Amy Allen

Mejor Álbum de Pop Latino: Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira

Mejor Álbum de Música Urbana: LAS LETRAS YA NO IMPORTAN, Residente

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: ¿Quién trae las cornetas?, Rawayana

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Texano): Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

Mejor Álbum de Música Tropical: Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), Tony Succar, Mimy Succar