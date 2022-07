El BBK Live recibirá en su regreso a más de 100.000 espectadores

Las campas del monte Kobetas acogerán a partir de la próxima noche-madrugada y durante los tres próximos días a más de 100.000 espectadores en la vuelta del Festival Bilbao BBK Live, tras dos años de ausencia por la pandemia, que les dará la bienvenida en su estreno con el sonido dance-punk de LCD Soundsystem.

Más de un centenar de artistas actuarán en los doce escenarios del Festival desde la noche de este jueves y hasta el próximo sábado.

LCD Soundsystem, la banda neoyorquina liderada por James Murphy que encabeza el cartel de hoy, celebrará junto a sus seguidores sus dos décadas sobre los escenarios, en su única actuación en un festival europeo.

El cartel de este jueves se completa con Placebo, que presentará su reciente disco "Never let me go"; Caribou, uno de los nombres de referencia de la música de baile, y el trío berlinés Moderat, entre otros artistas.

El viernes, The Killers, la banda de Brandon Flowers, regresará al monte Kobetas, donde ya actuó en 2017 ante 40.000 espectadores que abarrotaron el recinto, para presentar los temas de sus dos últimos discos, "Imploding the Mirage" (2020) y "Pressure Machine" (2021), sin olvidar sus clásicos, como "Human".

La banda de britpop Supergrass, Bomba Estéreo, consolidado como uno de los grupos colombianos más importantes a escala internacional, y el cantante, compositor y productor belga Stromae integran también el cartel de la segunda jornada del Festival.

La última jornada del BBK Live acogerá el concierto estelar de Pet Shop Boys, el incónico dúo británico de pop electrónico, que interpretará sus éxitos más conocidos convertidos en auténticos clásicos, como "Heart", "It's a sin" o "West end girls", en un espectacular despliegue escénico.

El reguetonero colombiano J Balvin saltará después al escenario, donde también actuarán el sábado, entre otros, la argentina Nathy Peluso y la cantante y artista visual londinense M.I.A.