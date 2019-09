Batman sopla 80 velas en plena forma

Lo primero de todo, Batman es un fenómeno mundial, de eso nadie duda. Es un personaje que no entiende de edades, da igual que tengas seis años u ochenta. Vamos a situarnos. Finales de los años 30. Por aquel entonces, Superman era el título más vendido de DC Comics. Este éxito provocó la iniciativa de ordenar al caricaturista Bob Kane la creación de un nuevo personaje. Hablamos de una nueva figura que pudiera seguir la estela de popularidad de su predecesor.

Con lo que no contaba la editorial es con los escasos escrúpulos de Kane. Este, pese a contar con la gran ayuda del guionista Bill Finger, se atribuyó la total autoría del justiciero. La verdad de este despropósito no vería la luz hasta varias décadas después... aunque esa es otra historia. Digamos que, a partir de 1939, Batman se convirtió en todo un icono. Fueron 20 años muy buenos, salvo algún altibajo, para los cómics de Batman y para su empresa. Ya en 1966 se emitía el primero de los 120 episodios de la serie protagonizada por Adam West.

El espíritu 'festivo' del serial era similar a la de los cómics de la época. Aun así, sirvió para retroalimentarse entre ambos mundos. El éxito del show de la televisión hizo aumentar las ventas de sus cómics. Pero vamos a conocer más curiosidades de Batman... Por ejemplo, era un superhéroe sin superpoderes, algo que no era habitual en su gremio. Y ha sido un superhéroe que no mataba a los malos, aunque hubo una época que sí lo hizo, pero tanto la empresa como el personaje se dieron cuenta de que eso no iba con su filosofía.

El personaje de Batman tuvo un resurgimiento espectacular en el año 1989 con el estreno de la película dirigida por Tim Burton. Y hablamos de un Batman completamente cambiado por otro dibujante, Frank Miller. Una segunda etapa que le dio muchas alegrías al personaje. Esa película marca un antes y un después... El personaje se modificó y gustó mucho en general. Y también cogían mucho peso sus adversarios. Esto es muy curioso. Los enemigos de Batman son casi más importantes que el propio Batman. Sin enemigos, no existiría nuestro caballero oscuro.

Hablando ahora estrictamente de los cómics, que fueron el embrión del fenómeno Batman. Todos sabemos que a nivel de coleccionismo no hay ningún tipo de barrera económica, ni de ningún tipo. Hay algunos cómics de este superhéroe por los que se paga mucho dinero. No son precios asequibles para todos los bolsillos, ni mucho menos. Lo más buscado es también lo más antiguo, y el primer número, el primer cómic de Batman, de hace 80 años, es lo más codiciado entre los coleccionistas. Hay que recordar que esos primeros números están bastante deteriorados porque el cómic era un suplemento en sus inicios del periódico, y la calidad no era muy allá. Lógicamente, con el paso de los años, ese papel se ha visto perjudicado. Pero sigue siendo una pieza muy pero que muy codiciada.

En el programa 'La Mañana Fin de Semana' hemos hablado con Ignacio Marugán, especialista en cómics y propietario de www.washcomics.com, para analizar todo el legado e influencia del hombre murciélago.

Más de 10 películas llevadas al cine, cientos de cómics publicados, decenas de personajes creados... y todo un mundo alrededor de un hombre murciélago que es infinito. Han pasado 80 años desde que apareció uno de los superhéroes más famosos y rentables de la historia... Ocho décadas después, el justiciero de Gotham sigue poniendo orden donde reina el caos... Y lo sigue haciendo en muy buena forma. Porque es el héroe que Gotham se merece...