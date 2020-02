El Ayuntamiento de Valencia sigue negocianco acoger los Goya y afirma que hay "sensaciones muy positivas"

La vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, ha indicado este miércoles que el Ayuntamiento de la ciudad continúa las negociaciones con la Academia de Cine española para que la capital valenciana pueda acoger la próxima gala de los Premios Goya, coincidiendo también con la celebración en 2021 del año dedicado al cineasta valenciano Luis García Berlanga. Así, ha asegurado que las sensaciones de poder convertirse en sede de estos galardones son "muy positivas".

La edil se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente de la Academia de Valenciana del Audiovisual, Pep Llopis, para presentar el III Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de España y Portugal, que se celebra este fin de semana en València.

A Gómez se le ha preguntado si esta cita es "un primer paso" para mostrar el músculo de la ciudad en el campo del audiovisual para acoger los Goya y por las negociaciones que se llevan a cabo para ello.

Al respecto, la responsable municipal ha señalado que el III Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de España y Portugal en Valencia "está pensado para potenciar y reforzar el sector audiovisual valenciano más que por el tema de los Goya, que es distinto". "Este proyecto nace para mostrar y visibilizar la capacidad de acción y el talento del sector audio visual valenciano".

No obstante, Sandra Gómez ha destacado que siguen abiertas las "negociaciones" y las "conversaciones" con la Academia de Cine española para analizar "las posibilidades" de Valencia cono sede de sus premios y con el objetivo de "poder acoger la gala".

"Desde que se organizó la gala de los Goya hemos mantenido encuentros con una delegación de la academia en la ciudad para hablar sobre las posibilidades a nivel de espacios y de logística. Seguimos en negociaciones y conversaciones y trabajando con poder acoger la gala", ha expuesto.

"VOLUNTAD MAYORITARIA"

Asimismo, interrogada por las condiciones que se podrían exigir a València para ser la ciudad de entrega de los próximos Premios Goya, la vicealcaldesa ha asegurado que "las sensaciones son muy positivas" y ha valorado, en este sentido, tanto "el buen trabajo que se está realizando por parte de los diferentes agentes del sector" como "la voluntad mayoritaria" en favor se la iniciativa "de diferentes representantes institucionales" y "el trabajo que se está realizando en torno al 'Año Berlanga".

Gómez ha apuntado en diversas ocasiones que la celebración de ese año, en memoria y reconocimiento al cineasta valenciana, sería una buena ocasión para llevar los máximos galardones de la Academia de Cine española a su ciudad natal. "Creemos que las sensaciones son positivas", ha insistido la edil respecto a ser sede de estas distinciones.

"ORGANIZAR GRANDES EVENTOS"

Por su parte, el presidente de la Academia Valenciana del Audiovisual ha señalado que espera que el encuentro que este fin de semana tendrá lugar en Valencia sirva para mostrar el "músculo" del sector valenciano y la capacidad de "organizar grandes eventos". "Nos gustaría mucho sacar ese músculo", ha subrayado y que así este potencial y el trabajo del audiovisual valenciano "trascienda nuestras fronteras" para que "no se sepa solo aquí".

"Esa es la idea", más que reclamar así los Goya, ha insistido Llopis, que ha apuntado que el encuentro de academias en Valencia busca que "trascienda" el papel del sector audiovisual valenciano "para que otras academias se hagan eco de lo que aquí sucede". A su vez, ha manifestado que la academia valenciana tiene una actividad "superior" a su antigüedad, dos años.

Pep Llopis ha agregado respecto a las negociaciones a las que ha aludido Sandra Gómez sobre los Goya que hay que entender que si hay negociaciones hay que respetarlas . "Hay secreto de sumario. Eso es importante tenerlo en cuenta", ha afirmado al respecto.

Finalmente, Llopis ha destacado que "la Academia Valenciana del Audiovisual no interviene en estas negociaciones porque ese no es su "cometido" ni su "papel" pero ha apuntado que "muchos" de sus académicos "son miembros de la Academia de los Goya" y ha indicado que puede asegurar que estos "están todos a favor" de que los premios vengan a València. "Otra cosa es que eso ayude o no, pero es una cuestión a tener en cuenta", ha añadido.