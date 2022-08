Así es “El Yiyo”, el nuevo rostro del flamenco actual

María Muñoz Rivera

El Yiyo empezó a caminar y a bailar casi al mismo tiempo, germinando una relación con el flamenco que surgió, según asevera, de una forma muy natural y que hace al bailaor ganarse el apodo de ser el nuevo rostro del flamenco actual que además comparte escenario con consagrados del flamenco.

Lo más complicado de ser bailaor es la responsabilidad que conlleva; transmitir calma a tu compañía al salir a enfrentar al público, sean mil o cinco mil personas. De alguna manera te conviertes en algo así como un padre para el espectáculo, dice Miguel Fernández Rivas (Badalona, 1996), más conocido como El Yiyo, en una entrevista con EFE.

Ha sido cabeza de cartel de más de veinte montajes y ha compartido escenario con figuras consagradas como Estrella Morente o Miguel Poveda, además de ser apodado como El nuevo Joaquín Cortés, una distinción que, desde el respeto y la admiración, prefiere mantener en voz baja mientras pelea por hacerse su propio hueco.

A Joaquín lo admiro muchísimo desde pequeño, crecí con sus vídeos y es un halago que me comparen. Pero cada uno lucha, trabaja, se mueve y casi se mata por hacerse un hueco con su propio nombre, desgrana El Yiyo, con una naturalidad y una calma desbordantes, las mismas que le vinculan al flamenco.

Así es como define sus inicios, cuyos orígenes van casi parejos a su nacimiento. Mi infancia es la música en general y también el flamenco, dice sobre sus primeros años, de los que la música fue parte indisociable. Sobre si el bailaor nace bendecido con un don o si el duende se trabaja, cree que existe un hueco para todo el mundo.

Hay bailaores que han empezado con 14 años y han llegado a vivir de ello, pero también hay algo que a veces nace de forma natural. Como el que nunca ha jugado al fútbol, pero coge un balón y hace virguerías, señala sobre una profesión que incide, además de mucho trabajo, no tiene receta de éxito, solo la de hacer todo con mucho corazón.

Entre sus referentes cita nombres de la antigua escuela como Farruco y otros más contemporáneos como Manolete o Manuela Carrasco. Su preparación diaria pasa por su estudio en Barcelona, donde ensaya con su hermano y sus músicos. También imparte clases de flamenco, una disciplina que evoluciona.

Yo no he vivido la época de los grandes maestros, pero por lo que dicen, antes había más afición. Hoy se apuesta más por la danza en general, apunta sobre el flamenco en la actualidad. A día de hoy un bailaor tiene muchas facetas; contemporáneo, clásico y es verdad que podría haber más afición hacia el flamenco en particular, señala.

Este flamenco de la actualidad, sin pretenderlo, se ha convertido en altavoz y escaparte desde el mundo de la moda, del que se convierte en reclamo. Yo no pretendía meterme ahí y surgió desde mi faceta como bailaor, lo mío es bailar. Pero si enriquece mi carrera, ¿por qué no hacerlo? Siempre se aprenden cosas.

Desfiles con Palomo Spain, una portada con Vogue, colaboraciones con Armani, anuncios para El Corte Inglés y, recientemente, el encargado de abrir el desfile Crucero 2023 de Dior en Sevilla, ambientado en la cultura andaluza y que comenzaba con El Yiyo bailando en silencio antes de que las modelos desfilasen a su lado.

Su baile en plena Plaza de España y ataviado con coleta baja y en un traje oscuro fue una de las imágenes más viralizadas del desfile, ante espectadores que inmortalizaban el momento en redes sociales fascinados por la agilidad y el ritmo del bailaor.

Su día a día es así, ecléctico y algo frenético. Ahora estoy en Madrid, antes en Toledo o Miami. Hoy das una clase, pasado un concierto y al siguiente una colaboración, explica sobre su agenda, en la que la disciplina también es base. Es como ir al gimnasio, tienes que ser constante y coger las pesas cada día.

Entre sus próximos proyectos, prepara un espectáculo que verá la luz a finales del año que viene, mientras empieza una gira por puntos como Murcia en el Festival de la Unión o Miami. Un artista tiene que tener siempre sueños y metas.