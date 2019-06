Así es "Me quedo" la canción de Aitana y Lola Índigo

Suma de fuerzas. Las dos exconcursantes de "Operación Triunfo 2017" con más éxito comercial han colaborado juntas para crear "Me quedo". Aitana y Lola Índigo han presentado este viernes el que promete ser todo un éxito para este verano. La propia Aitana ha contado en la presentación de ‘Spoiler’ cómo surgió esta propuesta: “'Me quedo' es una canción que compuse con El Guincho y Alizz a finales de junio del año pasado, pero yo notaba que le faltaba algo. Cuando vino Mimi al estudio y se la enseñé, le dije: '¿A ti no te gustaría ponerle algunos versos?”, ha contado la segunda finalista del concurso.

Fue así cómo nació "Me quedo" en las voces de Aitana y Lola Índigo. El tema forma parte de "Spoiler", el disco de la joven catalana. 'Nada Sale Mal', 'Con La Miel En Los Labios', 'Las Vegas', 'Perdimos La Razón', 'Hold', 'Cristal', 'El Trece' o 'Barro Y Hielo' son algunas de las canciones que forman parte de este esperado álbum.

En rueda de prensa, Aitana asegura que su vida se ha convertidop en una "montaña rusa" tras salir de la academia más famosa de la televisi'lon. "Quería hacer un disco con mi verdad", explicó la joven intérprete, coescritora asimismo de los 14 temas que integran su primer LP, para lo que ha contado también con la ayuda de talentos tan diversos como los de El Guincho, Mauricio Rengifo "Cali", Morat o Guille Galván, miembro de Vetusta Morla.

Sorprende que no esté en la selección final del álbum precisamente "Lo malo", la canción más vendida en España en 2018. "Tuvo su momento y me trajo mucha felicidad, pero es un tema que no solo es mío, también de Ana", esgrime la artista.