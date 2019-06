Así fue la última entrevista de Chicho Ibáñez Serrador en 'Herrera en COPE'

El pasado mes de febrero, Chicho Ibáñez Serrador concedía una entrevista a Carlos Herrera para comentar el último premio que recibió: el Goya de Honor a toda una carrera. Durante la entrevista, Ibáñez Serrador charló con Herrera de su carrera, de la televisión, el cine y también de su trayectoria personal. Una trayectoria que siempre estará ligada a la historia del cine y la televisión de nuestro país.

Siempre creyó que las historias de terror, eran los cuentos de los mayores. Historias donde el espectador no ve nada concreto, pero lo imagina. Lo pensaba porque él de pequeño no le costaba nada imaginar las historias que leía.

Y leyó mucho porque de pequeño, una enfermedad le tuvo mucho tiempo sin poder salir a jugar. Leer le ayudó a refugiarse, para después crear cosas que nunca antes se habían visto. Por eso este año recibió el Goya de Honor en la trigésimo tercera edición de los Goya. Nos atendió desde El Refugio, su casa, rodeado de premios y libros que llegan hasta el techo. Esos libros que le hicieron soñar para después crear.

“Estar contigo es una especie de pastilla rejuvenecedora”, le dijo a Herrera, pero Herrera le asegura que es él quién aprendió de Ibáñez. De lo que aprendió en la tele dice que “prefiere seguir aprendiendo y llegar al blanco purísimo”. Porque no solo no deja de aprender sino que sigue viviendo en un plató.

Los tiempos han cambiado pero dijo que “el talento es difícil de respirar, de masticar”. Pero el humor fue siempre su gran arma “desde que me enfrenté a mi primer censor y le hice sonreír, hace muchísimos años”. La de antes “era una televisión sincera”. Y el miedo, otra de sus grandes bazas, triunfa porque “el miedo se acaba”. Aunque no se olviden, aquellas noches, y aquellas historias para no dormir.