Aritz Arén: "'Flamenco' representa eso que fuera de España creen que somos"

Javier Herrero.

Conocido por su faceta de bailarín en concursos de TV como "Fama, ¡a bailar!" o en espectáculos como "El hotel de las reinas", Aritz Arén debuta como cantante por la puerta grande como uno de los 18 aspirantes del segundo Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2023 con la sensual "Flamenco".

"'Flamenco' representa eso que fuera de España creen que somos", señala a EFE sobre su propuesta musical, que a muchos remite al mismo sonido de "Havana" de Camila Cabello o de "Señorita", de la misma intérprete cubana junto al canadiense Shawn Mendes, su artista favorito.

De hecho, Arén (Valencia, 1991) afirma que su historia con este tema fue un flechazo inmediato, desde que la escuchó por primera vez en casa de un amigo que iba a presentarse a la prueba de selección para interpretarla, sin saber que solo unos días después él también recibiría invitación para ello.

"Llevo mucho tiempo pensando en dar el salto a este mundo, pero soy bastante inseguro y perfeccionista. No sabía si empezar así o asá hasta que me propusieron esto; entonces ni me lo planteé, porque el primer Benidorm Fest me pareció una pasada", cuenta sobre las razones que lo llevaron a embarcarse en el proyecto.

De padre valenciano y madre vasca (de ahí su nombre), cuenta que todo comenzó durante su estancia de 6 años en China como bailarín. "No dejaba de pensar que quería dedicarme a cantar, pero aún no me había formado para ello", rememora este joven "trabajador" que de vuelta a España se presentó al "cásting" de "Fama" con un propósito más allá del coreográfico.

"Con toda mi cara les dije que volvía no solo para ser bailarín, sino para dedicarme a la música y que el concurso, aunque fuese de baile, era una forma de hacer contactos", explica.

Tras su paso en 2019 por aquel programa de televisión comenzó su formación en centros como la academia de canto en Madrid de Carlos Marco, coautor en 2022 del tema "ECO" con el que el joven Xeinn se postuló a Eurovisión 2022 en el primer Benidorm Fest y asimismo uno de los responsables de "Flamenco".

"Yo recibí el tema por otra parte y no sabía que era suyo. Me comentaron que buscaban a quien pudiera defenderlo, no un bailarín sino alguien con carisma que supiera venderla en el escenario", cuenta Arén, que fue finalmente el elegido y empezó a trabar desde entonces "una amistad más bonita" con el exintegrante de Auryn.

Por si fuera poco, también fue uno de los 18 elegidos para competir en Benidorm Fest en una edición con más de 800 propuestas. "Me ha costado creérmelo. Me preguntaba: ¿Es un sueño o es una pesadilla? Porque significaba que en poco tiempo tenía que estar a tope", reconoce.

Para su puesta en escena, actualmente trabaja junto al director creativo y coreógrafo británico Nathan J. Clarke, un profesional con amplia experiencia internacional en programas de televisión como "La Voz" en Reino Unido y junto a profesionales como Rita Ora.

"Me gusta que hemos trabajado una pequeña historia, con un rollo teatral, para que no se quede en algo plano de un bailarín que canta y baila", avanza Arén sobre una propuesta en vivo en la que echará mano de toda su experiencia para dar cuerpo a la sensualidad de la canción "con movimientos lentos, miradas y gestos".

A partir de la final de 4 de febrero, pase lo que pase en Benidorm (Alicante), ya se siente ganador. "Es solo mi primer paso. Ojalá desemboque en Eurovisión, pero sea como sea, mi carrera de cantante empieza aquí y ya no acabará nunca", augura.