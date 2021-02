ARAGÓN.-Zaragoza.- El cantante y compositor Bigott presenta su trabajo "This is all wrong" este sábado

El cantante y compositor Bigott ofrece un concierto este sábado, 20 de febrero, en el que presentará su último trabajo discográfico "This is all wrong", en el Teatro de las Esquinas, ubicado en la Vía Universitas 30-32 de Zaragoza.

La actuación tendrá lugar a las 18.00 horas. El precio de las entradas en venta anticipada es de 15 euros y el día concierto asciende a 18 euros.

"This is all wrong" es un trabajo "ecléctico" de melodías y estribillos pegadizos. "Un derroche de energía limpia, que transmite frescura y ausencia de formalidad. Preciosa creatividad en estado puro", han señalado desde el Teatro de las Esquinas.