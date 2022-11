Ángel Martín convertirá "Por si las voces vuelven" en una gira de monólogos

El cómico Ángel Martín iniciará en 2023 una gira por España con su nuevo monólogo "Punto para los locos", en el que abordará en clave de comedia su ingreso en un hospital psiquiátrico que recogió en "Por si las voces vuelven", un libro que hoy reaparece con una nueva edición por su primer aniversario.

Bautizado con el nombre de una de las frases "más tatuadas del libro", el comediante ha anunciado que el show comenzará el 3 de febrero en Palma de Mallorca y contará con una actuación especial en el WiZink Center de Madrid el 27 de diciembre, en la que intentará llenar más de 12.000 localidades. Las entradas han salido hoy a la venta.

Según ha afirmado Ángel Martín, actuar en el "dinosaurio que es el WiZink" le permitirá "construir una de las noches más especiales" de su carrera para demostrar la falsedad de que "en España los monólogos no tienen tanto tirón como en otros países".

Para ello, el expresentador ha tomado como ejemplo el formato estadounidense de presentación en grandes espacios y ha construido un espectáculo en el que unirá lo que ha aprendido con "Por si las voces vuelven" y su experiencia anterior con los monólogos para "callar al señor gris que hay dentro".

Al anuncio del monologuista se ha unido la presentación de la edición esencial de su exitoso libro, publicado en Planeta hoy hace un año. Ha sido número uno en ventas, ha contado con quince ediciones, ha vendido más de 300.000 copias y ha dado lugar a un podcast que han escuchado miles de oyentes.

En su nueva edición, "Por si las voces vuelven" cuenta con un prólogo y una dedicatoria caligrafiada por el autor en las que, como en el resto del libro, Ángel Martín ha intentado "que no hubiese una sola palabra que no sirviese para nada". El artista ha incluido una nota escrita seis meses después de su ingreso con el objeto de ayudar a quienes estuviesen pasando por una situación similar.

"He tardado más de 40 años en descubrir lo que me apasiona, y he tenido que pasar por un brote", ha confesado el comediante, quien ha asegurado encontrar sentido a su vida en usar "la comedia en combinación con las palabras como herramientas para comunicar".