ANDALUCÍA.-Málaga.- La Junta dice que ahora se empieza a estudiar restos arqueológicos hallados en Astoria y luego se determinará

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha insistido este miércoles en que ahora, una vez culminadas las excavaciones arqueológicas en los terrenos de los antiguos cines Astoria-Victoria, los arqueólogos empiezan a estudiar el valor de los restos encontrados, y "una vez tengan un informe, ya se determinará".

Así lo ha señalado Navarro, añadiendo que "lo normal" es que en ese informe "se tome la decisión, como ha pasado en muchísimos puntos de la ciudad, de conservar, si es que tiene valor" y de ser así hacerlo 'in situ' o en otro lugar, "o bien darlos por descartados porque no tengan valor".

"En eso es en lo que están ahora los arqueólogos trabajando", ha insistido Navarro que, no obstante, ha apuntado que, en cualquier caso, "no es la primera vez que empieza otra institución u otra entidad privada una obra y tiene la fortuna de encontrarse restos arqueológicos como esos".

Al respecto, ha agregado que una vez hallados se hace la valoración por parte del servicio de arqueología "y ahí es donde se decide si se conservan, o no" y si se hace 'in situ' "como hay restos de la muralla de la ciudad árabe por toda la ciudad e infraestructuras, como en el aparcamiento de La Marina o el Museo Picasso, que se han conservado 'in situ' e integrado en la propia infraestructura, con lo cual es una de las opciones".

"Estamos en una fase muy incipiente todavía, muy preliminar y no podemos dar ninguna otra información hasta que los arqueólogos no hagan esos informes valorando los restos y esos hallazgos", ha concluido.

Las arqueólogas de la empresa Taller de Investigaciones Arqueológicas Cristina Chacón y Ana Arancibia detallaron que durante el proceso de excavación, en una primera fase se vio parte del complejo del Hospital de Santa Ana. Además, por debajo de los niveles de la plaza del citado hospital han aparecido algunos suelos pertenecientes al mesón, que "es el primer nivel de edificación que se hace una vez que se conquista la ciudad de Málaga".

De igual modo, añadieron que por debajo de estos niveles, anterior a la conquista, está lo que se reproduce "muchas veces" en la ciudad, como es "parte de un arrabal con edificios y viviendas que, con anterioridad, tenía un complejo industrial asociado a una serie de hornos", de los cuales se ha podido identificar uno "en un estado de conservación no muy bueno, pero que se ve bastante bien".