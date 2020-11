ANDALUCÍA.-Málaga.- El CAC Málaga expone su colección en la galería Renace de Baeza

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una selección de su colección, propiedad del Ayuntamiento de Málaga, en la galería de arte contemporáneo Renace en Baeza (Jaén). La exposición 'Chamber of wonders. CAC Málaga Collection' exhibe desde este jueves una selección de obras de 15 artistas diferentes, entre pintura, grabados e instalaciones que permite realizar un recorrido por los diferentes movimientos y tendencias artísticas del siglo XX.

La colección reúne obras de artistas de proximidad con otras pertenecientes a internacionales como Miquel Barceló, Louise Bourgeois, Damien Hirst, Pilar Albarracín, Manuel León o Chico López, entre otros, que se podrán visitar de 11.00 a 14.00 horas de martes a viernes o los fines de semana de 10.00 a 14.00 horas.

Renace Contemporary Art es un espacio ubicado en el antiguo Pósito de la ciudad de Baeza y tiene como objetivo mostrar las nuevas tendencias del mundo del arte. Ahora, ha detallado el CAC en una nota, acoge esta exposición hasta el próximo 10 de enero.

La exposición comienza con la obra 'Cabra 1', de Miquel Barceló, para dar paso a 'Eclipse', de José María Sicilia. Eric Fischl estará presente con su obra 'Sin título', mientras que María José Gallardo lo hará con 'Ni más ni menos'.

El CAC muestra además 'Plus ultra', de Javier Parrilla; 'Systems #4', de Cachito Vallés; 'A periodic table of the elements', de Damien Hirst; el dibujo 'CAC Málaga', del jienense Chico López; 'Run Down Vanity', de Erik Parker; 'Entre semana', de Imon Boy; y 'La Carta de color', de José Miguel Pereñíguez.

En la zona central de la galería se puede encontrar la obra 'Amo de un mundo', de Manuel León, que da paso a 'Skin 8', de Chema Cobo. También se incluye el grabado de Louise Bourgeois, 'Storm at Saint Honoré', junto a los bordados de Pilar Albarracín, 'Negro I' y 'Negro IX'.