ANDALUCÍA.-Almería.- Coronavirus.- Cooltural Fest cancela de forma definitiva el resto del programa del ciclo de conciertos Cooltur

Cooltural Fest, organizado por Crash Music S.L. y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ha anunciado la cancelación definitiva de todos los eventos que faltaban por celebrarse en el marco del ciclo Cooltural Go!, que se han venido desarrollando del 17 de julio al 22 de agosto "con la más absoluta normalidad, con todas las medidas de seguridad exigidas y sin un solo contagio confirmado en ninguno de los eventos".

Los conciertos que tenían previsto realizarse en este mes de septiembre eran los de Fuel Fandango, Guitarricadelafuente, Amaral y Viva Suecia, con Volver, Siete de Picas, Suu y Loudly como bandas invitadas, respectivamente, que no podrán llevarse a cabo debido a la actual situación sanitaria de Almería, según ha indicado en una nota la organización del evento.

La devolución del importe de las entradas se realizará de forma automática por parte de la ticketera. Así mismo, el espectáculo Ecovengadores de Cooltural Kids y las Jornadas sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical en la Universidad de Almería se aplazan hasta que la situación permita su realización, al igual que los ya aplazados Ten shots & K.O. de la Ruta Gastromusical y los dos Secret Shows previstos.

Desde la organización estiman que "en estos nuevos tiempos, hace falta valor y gente soñadora que siga apostando por la cultura. Algunos teníamos fe y por ello lanzamos el ambicioso ciclo Cooltural Go!, pero tras muchos esfuerzos, lucha y trabajo duro estamos contentos de haber llegado casi a puerto y haber conseguido que la música en directo inundara de luz este verano tan atípico. Ahora toca ser responsables, seguir las indicaciones sanitarias y continuar trabajando con la firmeza de poder ofrecer de nuevo conciertos cuanto antes".

Desde Crash Music S.L. apuntan que "aunque a la finalización de Coque Malla no imaginábamos que sería el último concierto de Cooltural Go!, no podemos sino sentirnos orgullosos del trabajo realizado por parte de todos los que han hecho posible este maravilloso ciclo y agradecidos porque, concierto tras concierto, habéis demostrado vuestro apoyo al mundo de la cultura y vuestra confianza en nosotros. Volveremos más fuertes y con más ganas. Ya estamos trabajando para que nuestra pasión por la música sea lo único que se contagie. Cuidaos mucho, 'coolters'".

Como guiño, cierran con una frase de Amaral, que iba a ser el gran colofón final a dos meses de música en directo: "Es nuestro tiempo tan extraño y violento, parece que es el fin y solo es el comienzo".